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Ídolo do Atlético é anunciado por clube dos Estados Unidos: confira

Junior Alonso assinou contrato até o fim de 2029 com o Atlanta United

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
13/07/2026 13:33
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Alonso Atlanta (reprodução)
Alonso Atlanta (reprodução)
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O zagueiro Júnior Alonso, ex-jogador e um dos grandes ídolos recentes do Atlético, foi anunciado oficialmente pelo Atlanta United, dos Estados Unidos, nesta segunda-feira (13). O paraguaio assinou contrato com o clube da MLS até o fim de 2029.
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O zagueiro Júnior Alonso, ex-jogador e um dos grandes ídolos recentes do Atlético, foi anunciado oficialmente pelo Atlanta United, dos Estados Unidos, nesta segunda-feira (13). O paraguaio assinou contrato com o clube da MLS até o fim de 2029.

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    • A transferência já estava encaminhada antes mesmo da disputa da Copa do Mundo. Liberado pelo Atlético, Alonso aguardou apenas o término do torneio para que a negociação fosse oficializada.

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    Na despedida do Galo, após sua última partida pelo clube, em maio, o defensor fez questão de agradecer e demonstrou toda a gratidão pelo período em que vestiu a camisa alvinegra.

    — O Atlético significa tudo para mim. É o clube em que mais joguei na carreira, onde me tornei o estrangeiro com mais partidas. Conquistamos títulos importantes e sou muito grato ao Atlético por tudo que ele me deu. Jamais tive a intenção de ser um ídolo, apenas de ser respeitado — afirmou Alonso.

    Na última semana, o Atlético também oficializou a saída do zagueiro e publicou uma mensagem de agradecimento ao jogador pelos serviços prestados ao clube.

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    • "O Galo agradece pela imensa contribuição, profissionalismo e entrega demonstrados ao longo de sua trajetória no Clube e deseja muito sucesso em seus próximos desafios", escreveu o Atlético.

    A trajetória de Alonso no Atlético

    Júnior Alonso defendeu o Atlético entre 2020 e 2022 e retornou ao clube em 2024, encerrando sua segunda passagem em 2026. Ao todo, disputou 242 partidas pelo Galo, tornando-se o jogador estrangeiro com mais jogos na história do clube.

    Durante sua trajetória, conquistou seis títulos: os Campeonatos Mineiros de 2020, 2021, 2022 e 2025, além do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, ambos em 2021. Sua liderança, regularidade e identificação com a torcida fizeram do paraguaio um dos principais nomes da história recente do Atlético.

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    Junior Alonso com a camisa do Atlético-MG
    Junior Alonso encerra passagem pelo Atlético-MG com seis títulos conquistados (Foto: Fotoarena/Folhapress)

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