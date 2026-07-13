Ídolo do Atlético é anunciado por clube dos Estados Unidos: confira
Junior Alonso assinou contrato até o fim de 2029 com o Atlanta United
O zagueiro Júnior Alonso, ex-jogador e um dos grandes ídolos recentes do Atlético, foi anunciado oficialmente pelo Atlanta United, dos Estados Unidos, nesta segunda-feira (13). O paraguaio assinou contrato com o clube da MLS até o fim de 2029.
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A transferência já estava encaminhada antes mesmo da disputa da Copa do Mundo. Liberado pelo Atlético, Alonso aguardou apenas o término do torneio para que a negociação fosse oficializada.
Na despedida do Galo, após sua última partida pelo clube, em maio, o defensor fez questão de agradecer e demonstrou toda a gratidão pelo período em que vestiu a camisa alvinegra.
— O Atlético significa tudo para mim. É o clube em que mais joguei na carreira, onde me tornei o estrangeiro com mais partidas. Conquistamos títulos importantes e sou muito grato ao Atlético por tudo que ele me deu. Jamais tive a intenção de ser um ídolo, apenas de ser respeitado — afirmou Alonso.
Na última semana, o Atlético também oficializou a saída do zagueiro e publicou uma mensagem de agradecimento ao jogador pelos serviços prestados ao clube.
"O Galo agradece pela imensa contribuição, profissionalismo e entrega demonstrados ao longo de sua trajetória no Clube e deseja muito sucesso em seus próximos desafios", escreveu o Atlético.
A trajetória de Alonso no Atlético
Júnior Alonso defendeu o Atlético entre 2020 e 2022 e retornou ao clube em 2024, encerrando sua segunda passagem em 2026. Ao todo, disputou 242 partidas pelo Galo, tornando-se o jogador estrangeiro com mais jogos na história do clube.
Durante sua trajetória, conquistou seis títulos: os Campeonatos Mineiros de 2020, 2021, 2022 e 2025, além do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, ambos em 2021. Sua liderança, regularidade e identificação com a torcida fizeram do paraguaio um dos principais nomes da história recente do Atlético.
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