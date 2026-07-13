Atlético tem semana decisiva de preparação antes do retorno oficial: veja programação Galo entra na última semana de intertemporada

A pausa para a Copa do Mundo está chegando ao fim, e o Atlético entra na última semana de intertemporada antes do retorno do calendário oficial. O elenco terá mais alguns dias de treinamentos na Cidade do Galo antes da primeira partida após a paralisação.

A pausa para a Copa do Mundo está chegando ao fim, e o Atlético entra na última semana de intertemporada antes do retorno do calendário oficial. O elenco terá mais alguns dias de treinamentos na Cidade do Galo antes da primeira partida após a paralisação.

Os jogadores se reapresentaram há três semanas, depois de um período de recesso, para iniciar a preparação visando o segundo semestre. Desde então, a equipe vinha realizando, na maioria dos dias, atividades em dois períodos, pela manhã e à tarde. Nesta semana decisiva, porém, o técnico Eduardo Domínguez optou por reduzir a carga e programou treinamentos apenas no período da manhã.

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Durante a intertemporada, o Atlético decidiu não disputar amistosos e priorizou a realização de jogos-treino. Na última semana, a equipe principal enfrentou o time sub-20 na Arena MRV, no primeiro teste de preparação. Já nesta quarta-feira (15), o Galo fará o último jogo-treino antes da retomada da temporada. O adversário será o Betim, em atividade marcada para as 9h30, na Cidade do Galo. O confronto será fechado, sem transmissão e sem a presença da imprensa.

A maior parte do elenco está à disposição de Eduardo Domínguez para a reta final da preparação. A única exceção é o trio equatoriano Alan Franco, Alan Minda e Ángelo Preciado, que disputou a Copa do Mundo. Os jogadores se reapresentam na quarta-feira (15). Inicialmente, o retorno estava previsto para esta segunda-feira (13), mas foi adiado em dois dias.

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Agenda semanal do Atlético

Confira os compromissos do Galo na semana:

Segunda-Feira (13) - Treino na cidade do Galo às 10h

Terça-Feira (14) - Treino na cidade do Galo às 10h

Quarta-Feira (15) - Treino na cidade do Galo às 9h

Quinta-Feira (14) - Livre / Folga

Sexta-Feira (16) - Treino na cidade do Galo às 10h

Sábado (17) - Treino na cidade do Galo às 10h

Domingo (18) - Treino na cidade do Galo às 10h

O primeiro do Galo no retorno será no dia 21 de julho, às 19h30, diante do Bahia, na Arena MRV, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Galo ocupa a nona colocação, com 24 pontos, e busca iniciar a segunda metade da temporada em ascensão.

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Treino Atlético intertemporada (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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