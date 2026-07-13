Atlético tem semana decisiva de preparação antes do retorno oficial: veja programação
Galo entra na última semana de intertemporada
A pausa para a Copa do Mundo está chegando ao fim, e o Atlético entra na última semana de intertemporada antes do retorno do calendário oficial. O elenco terá mais alguns dias de treinamentos na Cidade do Galo antes da primeira partida após a paralisação.
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Os jogadores se reapresentaram há três semanas, depois de um período de recesso, para iniciar a preparação visando o segundo semestre. Desde então, a equipe vinha realizando, na maioria dos dias, atividades em dois períodos, pela manhã e à tarde. Nesta semana decisiva, porém, o técnico Eduardo Domínguez optou por reduzir a carga e programou treinamentos apenas no período da manhã.
Durante a intertemporada, o Atlético decidiu não disputar amistosos e priorizou a realização de jogos-treino. Na última semana, a equipe principal enfrentou o time sub-20 na Arena MRV, no primeiro teste de preparação. Já nesta quarta-feira (15), o Galo fará o último jogo-treino antes da retomada da temporada. O adversário será o Betim, em atividade marcada para as 9h30, na Cidade do Galo. O confronto será fechado, sem transmissão e sem a presença da imprensa.
A maior parte do elenco está à disposição de Eduardo Domínguez para a reta final da preparação. A única exceção é o trio equatoriano Alan Franco, Alan Minda e Ángelo Preciado, que disputou a Copa do Mundo. Os jogadores se reapresentam na quarta-feira (15). Inicialmente, o retorno estava previsto para esta segunda-feira (13), mas foi adiado em dois dias.
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Agenda semanal do Atlético
Confira os compromissos do Galo na semana:
Segunda-Feira (13) - Treino na cidade do Galo às 10h
Terça-Feira (14) - Treino na cidade do Galo às 10h
Quarta-Feira (15) - Treino na cidade do Galo às 9h
Quinta-Feira (14) - Livre / Folga
Sexta-Feira (16) - Treino na cidade do Galo às 10h
Sábado (17) - Treino na cidade do Galo às 10h
Domingo (18) - Treino na cidade do Galo às 10h
O primeiro do Galo no retorno será no dia 21 de julho, às 19h30, diante do Bahia, na Arena MRV, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Galo ocupa a nona colocação, com 24 pontos, e busca iniciar a segunda metade da temporada em ascensão.
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