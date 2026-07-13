Domínguez ganha três 'reforços' no Atlético para semana final de intertemporada Treinador terá o retorno dos convocados para a Copa do Mundo

O técnico Eduardo Domínguez contará com três reforços no Atlético para a última semana de preparação antes da retomada do calendário oficial. A partir desta segunda-feira (13), o treinador terá novamente à disposição Alan Franco, Alan Minda e Ángelo Preciado, que defenderam a seleção do Equador na Copa do Mundo.

O técnico Eduardo Domínguez contará com três reforços no Atlético para a última semana de preparação antes da retomada do calendário oficial. A partir desta segunda-feira (13), o treinador terá novamente à disposição Alan Franco, Alan Minda e Ángelo Preciado, que defenderam a seleção do Equador na Copa do Mundo.

O trio fez parte da campanha equatoriana, encerrada nas oitavas de final com a eliminação para o México, no último dia 30 de junho. Após a participação no Mundial, os jogadores receberam cerca de dez dias de férias e agora retornam à Cidade do Galo para iniciar os trabalhos com o restante do elenco.

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Com isso, Domínguez passa a ter praticamente todo o grupo à disposição para a reta final da intertemporada, visando a sequência decisiva da temporada.

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Trio do Galo na Copa do Mundo

Dos três jogadores do Atlético, Alan Franco foi o que teve maior protagonismo pela seleção equatoriana. O volante, que atuou como lateral-direito, foi titular nas quatro partidas disputadas pela equipe no Mundial.

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Ángelo Preciado participou de todos os jogos, mas entrou no decorrer das partidas. Já Alan Minda começou como titular apenas na estreia e, após perder espaço, não voltou a entrar em campo nas partidas seguintes.

Minda e Preciado (reprodução instagram)

Primeira partida do Atlético no retorno

Após o período de preparação, o Atlético iniciará uma maratona de jogos por três competições: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.

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O primeiro compromisso será no dia 21 de julho, às 19h30, diante do Bahia, na Arena MRV, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Galo ocupa a nona colocação, com 24 pontos, e busca iniciar a segunda metade da temporada em ascensão.

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