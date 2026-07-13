Domínguez ganha três 'reforços' no Atlético para semana final de intertemporada
Treinador terá o retorno dos convocados para a Copa do Mundo
O técnico Eduardo Domínguez contará com três reforços no Atlético para a última semana de preparação antes da retomada do calendário oficial. A partir desta segunda-feira (13), o treinador terá novamente à disposição Alan Franco, Alan Minda e Ángelo Preciado, que defenderam a seleção do Equador na Copa do Mundo.
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O trio fez parte da campanha equatoriana, encerrada nas oitavas de final com a eliminação para o México, no último dia 30 de junho. Após a participação no Mundial, os jogadores receberam cerca de dez dias de férias e agora retornam à Cidade do Galo para iniciar os trabalhos com o restante do elenco.
Com isso, Domínguez passa a ter praticamente todo o grupo à disposição para a reta final da intertemporada, visando a sequência decisiva da temporada.
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Trio do Galo na Copa do Mundo
Dos três jogadores do Atlético, Alan Franco foi o que teve maior protagonismo pela seleção equatoriana. O volante, que atuou como lateral-direito, foi titular nas quatro partidas disputadas pela equipe no Mundial.
Ángelo Preciado participou de todos os jogos, mas entrou no decorrer das partidas. Já Alan Minda começou como titular apenas na estreia e, após perder espaço, não voltou a entrar em campo nas partidas seguintes.
Primeira partida do Atlético no retorno
Após o período de preparação, o Atlético iniciará uma maratona de jogos por três competições: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.
O primeiro compromisso será no dia 21 de julho, às 19h30, diante do Bahia, na Arena MRV, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Galo ocupa a nona colocação, com 24 pontos, e busca iniciar a segunda metade da temporada em ascensão.
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