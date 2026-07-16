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Torcedores culpam brasileiro por sucesso da Argentina na Copa: 'Criou um monstro'

Web aponta falha na final da Copa América de 2021 como o ponto de virada

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/07/2026 07:10
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A seleção argentina está em mais uma final de Copa do Mundo. Após a emocionante vitória de virada por 2 a 1 sobre a Inglaterra na semifinal desta quarta-feira (15), a Albiceleste carimbou seu passaporte para a grande decisão. No entanto, nas redes sociais, um nome inesperado voltou a ser o assunto na boca do torcedor: o lateral-esquerdo brasileiro Renan Lodi.

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    • A teoria remete à final da Copa América de 2021, disputada no Maracanã. Naquela ocasião, uma falha de domínio de Lodi permitiu que Ángel Di María marcasse o gol do título argentino sobre o Brasil, encerrando um amargo jejum de 28 anos sem conquistas da seleção principal da Argentina.

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    Antes do título conquistado em 2021 no Maracanã, a Argentina colecionava frustrações. A partir de então, a equipe ganhou uma confiança e mudou completamente de patamar.

    Web relembra falha de Renan Lodi e aponta "efeito dominó"

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    Argentina vira contra a Inglaterra no fim e avança a final

    Em mais uma virada heroica e sob o comando de Messi, a Argentina venceu a Inglaterra por 2 a 1, nesta quarta-feira (15), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA), e se classificou à final da Copa do Mundo. Após sofrer gol de Anthony Gordon, a Albiceleste conseguiu virar nos minutos finais com duas assistências do camisa 10 argentino, que serviu Enzo Fernández e Lautaro Martínez.

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    Final da Copa do Mundo

    A Argentina irá disputar a final da Copa contra a Espanha, no domingo (19), às 16h, no MetLife Stadium, em Nova York (EUA). Os argentinos buscam o quarto título, enquanto os espanhóis querem a segunda estrela na camisa. Já a Inglaterra irá disputar o terceiro lugar contra a França, no sábado (18), em Miami (EUA).

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    Flaco Lopez e Messi se abraçam de joelhos em comemoração a classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo 2026 (Foto: Odd ANDERSEN/AFP)

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