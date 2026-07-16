logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

Tuchel é vítima da 'Maldição do técnico estrangeiro' após queda da Inglaterra na Copa

Queda da Inglaterra com Tuchel mantém estatística

PorAbner ReyRio de Janeiro (RJ)
16/07/2026 07:00
Favorite o Lance! no Google
Thomas Tuchel em Inglaterra 1x2 Argentina pela semifinal da Copa do Mundo
Thomas Tuchel em Inglaterra 1x2 Argentina pela semifinal da Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

A Inglaterra foi derrotada pela Argentina de virada, por 2 a 1, e não tem mais chances de título da Copa do Mundo. Com a queda dos ingleses na Copa, se mantém uma escrita que perdura desde sempre na Copa do Mundo: nenhuma seleção foi campeã sob o comando de um técnico estrangeiro.

  • Bellingham discute com jogadores argentinos em campo

    Bellingham dá tapa em adversário após Inglaterra e Argentina; veja

    Copa do Mundo 2026
    Há 9 horas
  • Jogadores da França caminhando

    Astro da França sofre lesão grave na Copa e deve ficar fora por até cinco meses

    Copa do Mundo 2026
    Há 7 horas
  • Lautaro Martínez comemora gol da classificação argentina para a final da Copa do Mundo

    Argentina iguala Brasil em finais de Copa após vitória contra Inglaterra

    Copa do Mundo 2026
    Há 12 horas

    • ➡️ Argentina iguala Brasil em finais da Copa após vitória contra Inglaterra

    Thomas Tuchel em Inglaterra 1x2 Argentina pela semifinal da Copa do Mundo
    Thomas Tuchel em Inglaterra 1x2 Argentina pela semifinal da Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

    Desde o primeiro torneio, em 1930, todas as equipes que ergueram o troféu contavam com profissionais nascidos em seus próprios territórios. Em 22 edições, a lista de técnicos campeões só tem nomes de treinadores que venceram no país que comandaram. Thomas Tuchel era um dos possíveis candidatos para superar a estatística, mas a virada argentina nos minutos finais do confronto em Atlanta impediu que isso acontecesse.

    continua após a publicidade

    Em todas as Copas até hoje, apenas dois técnicos estrangeiros haviam conseguido levar suas equipes até o jogo decisivo. O primeiro foi o inglês George Raynor, que comandou a Suécia na final de 1958, sendo derrotado pelo Brasil. O segundo caso ocorreu em 1978, quando o austríaco Ernst Happel levou a Holanda à final contra a Argentina, mas também terminou com o vice-campeonato.

  • Messi comemora gol da virada da Argentina sobre a Inglaterra, na Copa do Mundo

    Argentina desafia o impossível, leva Messi a mais uma final e busca o tetra da Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 9 horas
  • Luis de la Fuente exaltou a atuação da Espanha na vitória sobre a França

    Análise – Final da Copa do Mundo opõe filosofias diferentes, mas com algo em comum

    Copa do Mundo 2026
    Há 6 horas
  • Galvão Bueno no Galvão e Amigos, programa da Band

    Galvão elege vilão da Inglaterra e aponta trunfo da Argentina: 'Não tem como'

    Copa do Mundo 2026
    Há 7 horas

    • Copa de 2026 bateu recorde de técnicos estrangeiros

    Técnico brasileiro Carlo Ancelotti durante a partida contra a Noruega.
    Técnico brasileiro Carlo Ancelotti durante a partida contra a Noruega - (Crédito: Odd ANDERSEN / AFP).

    A Copa de 2026 marcou um recorde na quantidade de técnicos estrangeiros, com 26 das 48 seleções sendo dirigidas por treinadores de nacionalidades diferentes das equipes que representavam. O número representa pouco mais de 54% dos comandantes na competição. A maioria dos treinadores interrompeu suas campanhas precocemente, incluindo o italiano Carlo Ancelotti com o Brasil, eliminado pela Noruega nas oitavas de final.

    continua após a publicidade

    Outros nomes de peso, como o argentino Mauricio Pochettino, à frente dos Estados Unidos, e o americano Jesse Marsch, com o Canadá, também caíram antes de chegarem à fase decisiva. O Uruguai foi comandado pelo argentino Marcelo Bielsa e sequer avançou ao mata-mata.

    A grande decisão deste domingo entre Argentina e Espanha resultará em um campeão que possui treinador "da casa". De um lado, o argentino Lionel Scaloni busca seu segundo título consecutivo, enquanto do outro, o espanhol Luis de la Fuente tentará levar a "Fúria" ao bicampeonato.

    continua após a publicidade

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Neto cobra Memphis Depay durante período de recuperação (Foto: Reprodução/Band)

    Fora de Campo

    Neto manda recado a brasileiros após classificação da Argentina: 'É a verdade'

    Há 52 minutos
    Adson comemora gol marcado pelo Vasco contra o Barracas Central (Foto: Matheus Lima/Vasco)

    Onde Assistir

    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta (16/07/2026)

    Há 1 hora
    D'Alessandro na programação dos canais Sportv

    Fora de Campo

    D'Alessandro enlouquece com gol da Argentina nos estúdios da Globo

    Há 1 hora
    Wilton Pereira Sampaio é o primeiro árbitro brasileiro a comandar abertura de Copa do Mundo (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

    Copa do Mundo 2026

    Wilton Sampaio perde força para final da Copa, mas ainda pode bater recorde

    Há 1 hora
    Lionel Messi (lado esquerdo) e Mbappé (lado direito) durante a Copa do Mundo.

    Lance! Negócios

    Em duelos da semifinal da Copa, Messi e Mbappé são os jogadores mais buscados; entenda

    Há 2 horas
    Messi lamenta cobrança de pênalti desperdiçada em Argentina x Áustria, pela Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Messi é vice-líder em ranking da Fifa na Copa; melhor brasileiro aparece em 7°

    Há 7 horas
    Mais LANCE!
    Jogadores da França caminhando

    Astro da França sofre lesão grave na Copa e deve ficar fora por até cinco meses

    Argentinos comemoram classificação da Argentina contra a Inglaterra

    Brasileiros reagem à Argentina na final da Copa do Mundo: 'Inacreditável'

    Tuchel dá instruções para Bellingham em campo

    Inglaterra teve apenas 12% de posse de bola contra Argentina após gol

    Galvão Bueno vai narrar a final da Copa do Mundo

    Despedida? Galvão Bueno vai narrar final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha

    eafc26-ea-sports

    EA Sports pode acertar quinto campeão seguido da Copa do Mundo; entenda

    Messi dá soco no ar em comemoração à vitória da Argentina

    Globo bate recorde com transmissão de Inglaterra x Argentina

    Bellingham discute com jogadores argentinos em campo

    Bellingham dá tapa em adversário após Inglaterra e Argentina; veja

    Técnico da Argentina, Lionel Scaloni durante o jogo contra a Inglaterra, na Copa do Mundo

    Técnico da Argentina crava sobre Messi: 'É o melhor da história'

    Lionel Messi celebra vitória da Argentina sobre a Inglaterra com o braço erguido

    Messi faz mistério sobre futuro na Argentina após a Copa do Mundo: 'Difícil'