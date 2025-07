A Fifa ampliou a regra criada em 2022 que permite que estrangeiros que atuam na Ucrânia e na Rússia suspendam seus contratos de forma unilateral. A medida foi tomada pela entidade a partir do início do conflito entre os dois países.

Em vigor desde março de 2022 como uma regra temporária, a regra permite que os atletas estrangeiros atuem em outros clubes, mesmo com um contrato em vigor com um time da Rússia ou da Ucrânia. O último prazo terminou no fim de junho, foi renovado por mais um ano pela Fifa e se encerrará no dia 30 de junho de 2026.

Foto de ataque da Rúsia a um edifício em Smila, Ucrânia (Foto: Handout / Ukrainian State Emergency Service / AFP)

Para exercer o direito, os profissionais devem notificar o clube por escrito até 1º de agosto de 2025. Segundo a Fifa, "esse prazo garante que tais decisões sejam tomadas de forma tempestiva e transparente, ajudando a prevenir abusos e proporcionando clareza jurídica a todas as partes".

O anúncio da extensão de prazo da Fifa ocorreu pouco após a Ucrânia e a Rússia voltarem a intensificar os ataques entre si. Os campeonatos dos dois países retornam em julho e em agosto, respectivamente.

Relembre jogadores que voltaram ao Brasil durante a guerra entre Rússia e Ucrânia

A regra criada pela Fifa devido à guerra entre Rússia e Ucrânia afetou diretamente vários atletas brasileiros. Um dos times que aproveitou a brecha criada pelo conflito para contratar jogadores foi o Internacional.

Vitão jogador do Internacional durante partida contra o Atletico-MG no estadio Arena MRV pelo campeonato Brasileiro A 2025 (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

O Colorado acertou a chegada do zagueiro Vitão em abril de 2022 em um acordo que previa um empréstimo curto, de três meses. Após o período, o contrato do defensor com o Shaktar Donetsk chegou ao fim e ele assinou com o Internacional até o fim de 2026, sem que o clube pagasse pela transferência em definitivo.

Vitinho foi apresentado oficialmente no Internacional em janeiro (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Outro jogador que chegou ao Colorado de forma parecida foi o atacante Vitinho. Depois de passar pelo Athletico-PR e pelo Bragantino, o jovem foi para o Internacional por empréstimo e sem custos, mesmo tendo contrato em vigor com o Dínamo de Kiev-UCR. O contrato do brasileiro com o Colorado terminou no dia 30, mas deve ser ampliado com a medida da Fifa.

Alan Patrick e Yuri Alberto, destaques do futebol brasileiro nas últimas temporadas, também vieram dos países envolvidos no conflito em 2022. O Internacional e o Corinthians precisaram pagar pelos atletas, mas as negociações foram facilitadas pelo conflito.

