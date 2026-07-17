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AO VIVO: siga os lances de Brasil x Polônia pela Liga das Nações

Pressionada, Seleção busca se recuperar contra a atual campeã do torneio

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
17/07/2026 21:30
Atualizado há 0 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Boyer, no ar, realiza movimento de ataque pela saída; Lucarelli e Flávio saltam para formar bloqueio
Brasil x França pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

Pressionada para voltar a vencer, a Seleção Brasileira volta à quadra nesta sexta-feira (17) pelo terceiro jogo da última semana classificatória da Liga das Nações de Vôlei Masculino. Em Chicago, nos Estados Unidos, os comandados de Bernardinho encaram a Polônia, a partir das 22h (de Brasília), com a missão de voltar a figurar na zona de classificação para a fase final. Acompanhe em tempo real com o Lance!.

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    Acompanhe a partida

    TimesPlacar1º SET2º SET3º SET

    Brasil

    0

    6

    0

    0

    Polônia

    0

    4

    0

    0

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    • 1º SET

    1. Matheus Pinta vira o side-out pelo meio: 6 a 4
    2. Após bola de graça, Semeniuk explora o bloqueio brasileiro: 4 a 3
    3. Bloqueio de Flávio! 3 a 1

    PRÉ-JOGO

    Escalação do Brasil: Fernando Cachopa (levantador); Darlan (oposto); Lucarelli e Adriano (ponteiros); Flávio e Matheus Pinta (centrais); Maique (líbero). Técnico: Bernardinho.

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    1. Resultados da terceira semana: Brasil 3 x 0 França (25/23, 25/23 e 25/19); Brasil 0 x 3 EUA (23/25, 19/25 e 18/25)
    2. O Brasil está em nono lugar na VNL, a duas posições da zona de classificação para a fase final. Só a vitória interessa contra a Polônia para manter a equipe de Bernardinho viva na briga pela vaga!
    Jogadores da Seleção Brasileira comemoram ponto marcado contra a França em jogo da VNL 2026
    Brasil soma uma vitória e uma derrota na terceira semana da VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

    ➡️ Torcedores reagem a empurrão de Darlan em Flávio na VNL: 'Representa uma nação'

    Lista de convocados do Brasil para a terceira semana da VNL

    LEVANTADORES

    • Fernando Cachopa
    • Matheus Brasília

    OPOSTOS

    • Darlan
    • Bryan

    PONTEIROS

    • Lucarelli
    • Adriano
    • Honorato
    • Arthur Bento
    • Maicon

    CENTRAIS

    • Flávio
    • Judson
    • Matheus Pinta
    • Barreto

    LÍBEROS

    • Maique
    • Douglas Pureza

    ➡️ Tapa de Cachopa em Maique na VNL mexe com torcedores: 'Sentiu'

    Formato da VNL

    Liga das Nações de Vôlei foi fundada em 2018 com o objetivo de substituir o Grand Prix, no feminino, e a Liga Mundial, no masculino. O campeonato é realizado anualmente, e os times passam por diferentes países antes de realizarem a fase final em um mesmo local.

    No formato atual, a fase classificatória é disputada em três semanas. Em cada uma delas, as 18 seleções são divididas em três grupos e sedes diferentes, onde cada time faz quatro jogos, totalizando 12 ao fim da primeira fase. Os oito melhores colocados avançam para o mata-mata, que acontece a partir das quartas de final, em sistema de jogo único.

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    Caso a seleção do país-sede da fase final não termine entre as oito primeiras, entra no lugar do oitavo colocado. Já o 18º é substituído pela seleção melhor posicionada no ranking da FIVB no ano seguinte.

    Agenda de jogos da Seleção Brasileira

    1. Brasil x Polônia - sexta-feira (17), às 22h (de Brasília)
    2. Brasil x China - domingo (19), às 14h (de Brasília)

    🏐✅ Ficha técnica

    Brasil x Polônia - Liga das Nações de Vôlei Masculino 2026

    📅 Data e horário: sexta-feira, 17 de julho de 2026, às 22h (de Brasília)
    📍 Local: Chicago, Estados Unidos
    📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura), GE TV (YouTube) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)

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    🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
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