AO VIVO: siga os lances de Brasil x Polônia pela Liga das Nações Pressionada, Seleção busca se recuperar contra a atual campeã do torneio

Pressionada para voltar a vencer, a Seleção Brasileira volta à quadra nesta sexta-feira (17) pelo terceiro jogo da última semana classificatória da Liga das Nações de Vôlei Masculino. Em Chicago, nos Estados Unidos, os comandados de Bernardinho encaram a Polônia, a partir das 22h (de Brasília), com a missão de voltar a figurar na zona de classificação para a fase final. Acompanhe em tempo real com o Lance!.

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Acompanhe a partida

Times Placar 1º SET 2º SET 3º SET Brasil 0 6 0 0 Polônia 0 4 0 0

1º SET

Matheus Pinta vira o side-out pelo meio: 6 a 4 Após bola de graça, Semeniuk explora o bloqueio brasileiro: 4 a 3 Bloqueio de Flávio! 3 a 1

PRÉ-JOGO

Escalação do Brasil: Fernando Cachopa (levantador); Darlan (oposto); Lucarelli e Adriano (ponteiros); Flávio e Matheus Pinta (centrais); Maique (líbero). Técnico: Bernardinho.

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Resultados da terceira semana: Brasil 3 x 0 França (25/23, 25/23 e 25/19); Brasil 0 x 3 EUA (23/25, 19/25 e 18/25) O Brasil está em nono lugar na VNL, a duas posições da zona de classificação para a fase final. Só a vitória interessa contra a Polônia para manter a equipe de Bernardinho viva na briga pela vaga!

Brasil soma uma vitória e uma derrota na terceira semana da VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

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Lista de convocados do Brasil para a terceira semana da VNL

LEVANTADORES

Fernando Cachopa

Matheus Brasília

OPOSTOS

Darlan

Bryan

PONTEIROS

Lucarelli

Adriano

Honorato

Arthur Bento

Maicon

CENTRAIS

Flávio

Judson

Matheus Pinta

Barreto

LÍBEROS

Maique

Douglas Pureza

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Formato da VNL

A Liga das Nações de Vôlei foi fundada em 2018 com o objetivo de substituir o Grand Prix, no feminino, e a Liga Mundial, no masculino. O campeonato é realizado anualmente, e os times passam por diferentes países antes de realizarem a fase final em um mesmo local.

No formato atual, a fase classificatória é disputada em três semanas. Em cada uma delas, as 18 seleções são divididas em três grupos e sedes diferentes, onde cada time faz quatro jogos, totalizando 12 ao fim da primeira fase. Os oito melhores colocados avançam para o mata-mata, que acontece a partir das quartas de final, em sistema de jogo único.

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Caso a seleção do país-sede da fase final não termine entre as oito primeiras, entra no lugar do oitavo colocado. Já o 18º é substituído pela seleção melhor posicionada no ranking da FIVB no ano seguinte.

Agenda de jogos da Seleção Brasileira

Brasil x Polônia - sexta-feira (17), às 22h (de Brasília) Brasil x China - domingo (19), às 14h (de Brasília)

🏐✅ Ficha técnica

Brasil x Polônia - Liga das Nações de Vôlei Masculino 2026

📅 Data e horário: sexta-feira, 17 de julho de 2026, às 22h (de Brasília)

📍 Local: Chicago, Estados Unidos

📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura), GE TV (YouTube) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)

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🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL

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