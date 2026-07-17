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Brasil é vice no Mundial de vôlei sentado e se classifica para as Paralimpíadas

Seleção feminina perdeu para os EUA e adiou o sonho do bi; no masculino, os brasileiros terminaram em quarto

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
17/07/2026 20:55
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Jogadora da Seleção Feminina de vôlei sentado realiza levantamento de manchete na final do Campeonato Mundial da modalidade
Brasil perdeu para os EUA na final do Mundial de vôlei sentado feminino (Foto: Reprodução/CBVD)

A Seleção Brasileira encerrou sua trajetória no Mundial de vôlei sentado com o vice-campeonato. Na final, a então atual campeã foi derrotada pelos Estados Unidos por 3 sets a 1, com parciais de 25/18, 25/20, 24/26 e 25/10, em partida disputada nesta sexta-feira (17), em Hangzhou, na China.

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    O Brasil fez uma campanha sólida na competição, sem perder um set sequer até o último jogo, mas não conseguiu repetir o feito de 2022, quando subiu ao topo do pódio. Como finalista, a equipe nacional conquistou vaga nos Jogos Paralímpicos de Los Angeles 2028 na modalidade.

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    O confronto começou favorável para as norte-americanas, que se impuseram desde o começo do primeiro set e fecharam em 25/18. Na segunda parcial, em um cenário de maior equilíbrio, houve trocas de pontos e empates em nove ocasiões. Foi na reta final que a seleção dos Estados Unidos encaixou uma sequência de pontos para fechar em 25/20, abrindo 2 a 0 no placar.

    O Brasil descontou no terceiro set, quando passou boa parte do período atrás do marcador, mas reagiu a partir do vigésimo ponto. As brasileiras apareceram no momento decisivo e anotaram dois pontos consecutivos logo após o empate, fechando a parcial em 26/24. Em seguida, as americanas acabaram com o ímpeto do lado brasileiro e retomaram o controle do jogo, assegurando a vitória e o título mundial com um 25/10.

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    Seleção Brasileira Masculina terminou o Mundial de vôlei sentado em quarto lugar (Foto: Reprodução/CBVD)

    Ainda nesta sexta (17), a Seleção Masculina foi superada pelo Cazaquistão por 3 sets a 2, com parciais 21/25, 25/23, 25/22, 23/25 e 15/10, e perdeu a disputa pela medalha de bronze. A equipe brasileira buscava figurar no pódio pela terceira edição consecutiva.

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    Após sair na frente, o Brasil levou dois sets e chegou a reagir no quarto, levando a decisão para o tie-break. Na parcial de desempate, o adversário foi superior e controlou as ações desde o início, confirmando a vitória.

    Campeão e vice, respectivamente, Irã e Bósnia Herzegovina se classificaram para a próxima edição das Paralimpíadas no vôlei sentado masculino.

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