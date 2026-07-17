Brasil é vice no Mundial de vôlei sentado e se classifica para as Paralimpíadas Seleção feminina perdeu para os EUA e adiou o sonho do bi; no masculino, os brasileiros terminaram em quarto

A Seleção Brasileira encerrou sua trajetória no Mundial de vôlei sentado com o vice-campeonato. Na final, a então atual campeã foi derrotada pelos Estados Unidos por 3 sets a 1, com parciais de 25/18, 25/20, 24/26 e 25/10, em partida disputada nesta sexta-feira (17), em Hangzhou, na China.

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O Brasil fez uma campanha sólida na competição, sem perder um set sequer até o último jogo, mas não conseguiu repetir o feito de 2022, quando subiu ao topo do pódio. Como finalista, a equipe nacional conquistou vaga nos Jogos Paralímpicos de Los Angeles 2028 na modalidade.

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O confronto começou favorável para as norte-americanas, que se impuseram desde o começo do primeiro set e fecharam em 25/18. Na segunda parcial, em um cenário de maior equilíbrio, houve trocas de pontos e empates em nove ocasiões. Foi na reta final que a seleção dos Estados Unidos encaixou uma sequência de pontos para fechar em 25/20, abrindo 2 a 0 no placar.

O Brasil descontou no terceiro set, quando passou boa parte do período atrás do marcador, mas reagiu a partir do vigésimo ponto. As brasileiras apareceram no momento decisivo e anotaram dois pontos consecutivos logo após o empate, fechando a parcial em 26/24. Em seguida, as americanas acabaram com o ímpeto do lado brasileiro e retomaram o controle do jogo, assegurando a vitória e o título mundial com um 25/10.

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Duas jogadoras do Brasil foram escolhidas para o time ideal do campeonato. Gizele Costa foi premiada como melhor levantadora, enquanto Agata Godoy recebeu o prêmio de melhor líbero.

Brasil está classificado para os Jogos Paralímpicos de Los Angeles 2028 (Foto: Reprodução/CBVD)

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No masculino, Brasil fica em quarto lugar

Seleção Brasileira Masculina terminou o Mundial de vôlei sentado em quarto lugar (Foto: Reprodução/CBVD)

Ainda nesta sexta (17), a Seleção Masculina foi superada pelo Cazaquistão por 3 sets a 2, com parciais 21/25, 25/23, 25/22, 23/25 e 15/10, e perdeu a disputa pela medalha de bronze. A equipe brasileira buscava figurar no pódio pela terceira edição consecutiva.

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Após sair na frente, o Brasil levou dois sets e chegou a reagir no quarto, levando a decisão para o tie-break. Na parcial de desempate, o adversário foi superior e controlou as ações desde o início, confirmando a vitória.

Campeão e vice, respectivamente, Irã e Bósnia Herzegovina se classificaram para a próxima edição das Paralimpíadas no vôlei sentado masculino.

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