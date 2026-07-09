Defensor recebe suspensão de dois jogos e desfalca Inglaterra na Copa Quansah é punido por entrada em Jesús Gallardo contra o México, ficará fora das quartas e de uma possível semifinal

A Fifa suspendeu Jarell Quansah por dois jogos após a expulsão na vitória da Inglaterra por 3 a 2 sobre o México, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O zagueiro recebeu cartão vermelho aos 54 minutos por uma entrada dura em Jesús Gallardo, lance enquadrado como falta grave.

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Além da suspensão automática de uma partida, o comitê disciplinar da entidade aplicou um jogo adicional ao defensor do Bayer Leverkusen. Com isso, Quansah ficará fora das quartas de final contra a Noruega, no sábado (11), e de uma eventual semifinal diante de Argentina ou Suíça. O jogador só poderá voltar a atuar caso os ingleses avancem à decisão, marcada para 19 de julho, em Nova Jersey.

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A Federação Inglesa de Futebol (FA) chegou a avaliar a possibilidade de recorrer da punição, mas o regulamento da competição não prevê recurso nesse tipo de decisão.

FA questiona procedimento do VAR

Apesar de não poder contestar a suspensão, a FA fez representações formais à Fifa sobre o processo que resultou na expulsão de Quansah. Segundo a BBC Sport, a entidade inglesa argumentou que o árbitro analisou primeiro uma imagem congelada e replays em câmera lenta antes de assistir ao lance em velocidade normal no monitor à beira do campo, o que poderia ter gerado um "viés no resultado".

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A punição amplia os problemas do técnico Thomas Tuchel para montar o lado direito da defesa. Quansah atuou diante do México porque Reece James segue em recuperação de uma lesão na coxa, enquanto Djed Spence iniciou a partida no banco após um problema físico.

Mesmo assim, Tuchel afirmou que espera contar com James nas quartas de final contra a Noruega. A Fifa também confirmou que o francês Clément Turpin, responsável pela vitória inglesa sobre a Croácia na fase de grupos, será o árbitro do confronto.

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Jarell Quansah foi expulso em México x Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Ulises RUIZ / AFP)

Lateral direita segue como dor de cabeça

A ausência de Quansah aumenta as dificuldades da Inglaterra na lateral direita, posição que já apresentava problemas desde antes do início do torneio. Tino Livramento foi cortado por lesão na panturrilha, enquanto Trent Alexander-Arnold ficou fora da convocação.

Durante a competição, Tuchel utilizou diferentes alternativas para o setor. Ezri Konsa terminou a partida contra o México improvisado na função, enquanto Trevoh Chalobah e Djed Spence também aparecem como opções. No entanto, o retorno de Reece James é visto como a principal solução, embora exista cautela sobre utilizá-lo diretamente em uma partida decisiva após um período afastado por lesão.

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Jarell Quansah foi expulso em México x Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)

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