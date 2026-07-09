logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Defensor recebe suspensão de dois jogos e desfalca Inglaterra na Copa

Quansah é punido por entrada em Jesús Gallardo contra o México, ficará fora das quartas e de uma possível semifinal

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
09/07/2026 17:13
Favorite o Lance! no Google
Jarell Quansah foi expulso em México x Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026
Jarell Quansah foi expulso em México x Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

A Fifa suspendeu Jarell Quansah por dois jogos após a expulsão na vitória da Inglaterra por 3 a 2 sobre o México, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O zagueiro recebeu cartão vermelho aos 54 minutos por uma entrada dura em Jesús Gallardo, lance enquadrado como falta grave.

  • Haaland no meme "As Branquelas"

    Harry Kane substitui Vini Jr. em nova versão de meme com Haaland

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 horas
  • Jogadores da Inglaterra comemoram vitória sobre o México na Copa do Mundo

    Copa do Mundo: Inglaterra tenta superar retrospecto negativo nas quartas de final

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 horas
  • Ed Sheeran compra parte do Ipswich Town (Foto: Reprodução/Ipswich Town)

    Ed Sheeran canta ao vivo para jogadores da Inglaterra antes de decisão na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 21 horas

    • ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Além da suspensão automática de uma partida, o comitê disciplinar da entidade aplicou um jogo adicional ao defensor do Bayer Leverkusen. Com isso, Quansah ficará fora das quartas de final contra a Noruega, no sábado (11), e de uma eventual semifinal diante de Argentina ou Suíça. O jogador só poderá voltar a atuar caso os ingleses avancem à decisão, marcada para 19 de julho, em Nova Jersey.

    continua após a publicidade

    A Federação Inglesa de Futebol (FA) chegou a avaliar a possibilidade de recorrer da punição, mas o regulamento da competição não prevê recurso nesse tipo de decisão.

    FA questiona procedimento do VAR

  • Ronaldo Fenômeno e outras lendas do futebol em talk

    Messi ou Maradona? Fenômeno elege maior da história: 'Inegável'

    Copa do Mundo 2026
    Há 5 minutos
  • Gavi, da Espanha, em entrevista coletiva

    Gavi, da Espanha, aponta adversário favorito na Copa do Mundo; veja

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
  • Justin bieber de boné branco e camisa preta

    Astro da Espanha fala de Justin Bieber na final da Copa do Mundo: 'É verdade'

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora

    • Apesar de não poder contestar a suspensão, a FA fez representações formais à Fifa sobre o processo que resultou na expulsão de Quansah. Segundo a BBC Sport, a entidade inglesa argumentou que o árbitro analisou primeiro uma imagem congelada e replays em câmera lenta antes de assistir ao lance em velocidade normal no monitor à beira do campo, o que poderia ter gerado um "viés no resultado".

    continua após a publicidade

    A punição amplia os problemas do técnico Thomas Tuchel para montar o lado direito da defesa. Quansah atuou diante do México porque Reece James segue em recuperação de uma lesão na coxa, enquanto Djed Spence iniciou a partida no banco após um problema físico.

    Mesmo assim, Tuchel afirmou que espera contar com James nas quartas de final contra a Noruega. A Fifa também confirmou que o francês Clément Turpin, responsável pela vitória inglesa sobre a Croácia na fase de grupos, será o árbitro do confronto.

    continua após a publicidade
    Jarell Quansah foi expulso em México x Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026
    Jarell Quansah foi expulso em México x Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Ulises RUIZ / AFP)

    Lateral direita segue como dor de cabeça

    A ausência de Quansah aumenta as dificuldades da Inglaterra na lateral direita, posição que já apresentava problemas desde antes do início do torneio. Tino Livramento foi cortado por lesão na panturrilha, enquanto Trent Alexander-Arnold ficou fora da convocação.

    Durante a competição, Tuchel utilizou diferentes alternativas para o setor. Ezri Konsa terminou a partida contra o México improvisado na função, enquanto Trevoh Chalobah e Djed Spence também aparecem como opções. No entanto, o retorno de Reece James é visto como a principal solução, embora exista cautela sobre utilizá-lo diretamente em uma partida decisiva após um período afastado por lesão.

    continua após a publicidade
    Jarell Quansah foi expulso em México x Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026
    Jarell Quansah foi expulso em México x Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    França x Marrocos - Lance!TV - Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    AO VIVO: Assista ao duelo entre França e Marrocos com o Lance!TV

    Há 1 hora
    Mohamed Ouahbi, técnico da seleção do Marrocos

    Copa do Mundo 2026

    França x Marrocos: treinador confirma desfalque

    Há 1 hora
    Neto com as mãos juntas e olhando para o céu

    Copa do Mundo 2026

    Neto faz previsão sobre Messi em Copas do Mundo: 'Não tenho dúvida'

    Há 2 horas
    Haaland no meme "As Branquelas"

    Copa do Mundo 2026

    Harry Kane substitui Vini Jr. em nova versão de meme com Haaland

    Há 2 horas
    Haaland marcou dois gols na vitória da Noruega contra o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Haaland diz que Brasil sentiu pressão e passa favoritismo à Inglaterra nas quartas da Copa

    Há 3 horas
    Árbitro da final da Libertadores entre Atlético-MG e Botafogo, Facundo Tello indo na direção da cabine do VAR

    Copa do Mundo 2026

    Copa do Mundo: França e Marrocos terá mudança no VAR

    Há 3 horas
    Mais LANCE!
    Endrick, durante entrevista coletiva da Seleção Brasileira no Hotel The Ridge

    Jornal espanhol aponta Endrick como dúvida no Real Madrid após a Copa

    Elenco do grupo Globo para transmissão dos jogos da Copa do Mundo de 2026 (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOBO)

    Globo bate recorde de público na Copa; veja ranking de audiência

    Lionel Messi comemora gol marcado pela Argentina contra o Egito na Copa do Mundo

    Argentina x Suíça: data, horário e local do duelo decisivo na Copa do Mundo

    Ousmane Dembelé levanta a Bola de Ouro conquistada na temporada 2024/25

    Quartas da Copa do Mundo impactam corrida pela Bola de Ouro; veja favoritos

    Confronto contra Marrocos pode marcar estreia de ídolo francês nesta Copa (Foto: GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    França x Marrocos pode marcar estreia de seis jogadores na Copa

    Espanha eliminou Portugal da Copa do Mundo

    Goleiro da Espanha não descarta despedida de Copas do Mundo após 2026

    Jogadores do Marrocos treinam para o confronto contra a França pelas quartas de final da Copa do Mundo

    Marrocos viajou quatro vezes mais que a França na Copa do Mundo

    Copa do Mundo nos Estados Unidos foi sucesso de público

    País do futebol? EUA projetam sediar Copa América, Mundial de Clubes e Copa Feminina

    Carlo Ancelotti explicou motivo de escolha por Bruno Guimarães em momento decisivo (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

    E se? Os lances que poderiam mudar a história do Brasil nas últimas Copas do Mundo