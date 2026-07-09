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Haaland pede que Inglaterra assuma favoritismo antes de duelo pela Copa

Centroavante brinca ao incentivar a imprensa a aumentar a pressão sobre o adversário antes do confronto em Miami

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
09/07/2026 17:45
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Haaland marcou dois gols na vitória da Noruega contra o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo
Haaland marcou dois gols na vitória da Noruega contra o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Jewel SAMAD/AFP)

A poucos dias do confronto entre Noruega e Inglaterra pelas quartas de final da Copa do Mundo, Erling Haaland tratou de jogar o peso do favoritismo para o lado inglês. O atacante afirmou que a equipe comandada por Thomas Tuchel é uma das candidatas ao título e, em tom descontraído, pediu que a imprensa aumente a pressão sobre os adversários antes da partida de sábado (11), no Hard Rock Stadium, em Miami.

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    Haaland transfere favoritismo para a Inglaterra

    O camisa 9 do Manchester City destacou que considera a Inglaterra uma das favoritas à conquista da Copa do Mundo e brincou ao sugerir que os jornalistas aumentem a cobrança sobre os ingleses.

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    — Acho que há alguns favoritos claros, e a Inglaterra é um deles. Acho que todos vocês deveriam colocar toda a pressão possível sobre os jogadores ingleses.

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    • A seleção norueguesa disputa sua primeira Copa do Mundo desde 1998 e alcançou, pela primeira vez, as quartas de final da competição. Já a Inglaterra chegou, pelo menos, a essa fase nas últimas três edições do Mundial, embora não dispute uma final desde o título conquistado em 1966.

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    Jogadores da Inglaterra comemoram vitória sobre o México na Copa do Mundo
    Jogadores da Inglaterra comemoram vitória sobre o México na Copa do Mundo (Foto: Rodrigo OROPEZA / AFP)

    Campanha surpreende até o próprio atacante

    Autor de sete gols no torneio, um a menos que Lionel Messi na disputa pela artilharia, Haaland admitiu que não esperava ver a Noruega entre as oito melhores seleções da Copa.

    — Eu não esperava. Para ser sincero, estar nas quartas de final com a Noruega na Copa do Mundo é uma surpresa até para mim.

    O atacante também ressaltou a importância da vitória sobre o Brasil nas oitavas de final e o significado da campanha para o futebol norueguês.

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    — Enfrentar o Brasil já foi algo especial para nós, noruegueses. Vencer o Brasil e agora enfrentar a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo, nos Estados Unidos, é algo muito especial. Se vocês vissem como está a Noruega, perceberiam que isso não é normal para o nosso país.

    Haaland comemorando a vitória da Noruega após a eliminação da Seleção Brasileira na Copa
    Haaland comemorando a vitória da Noruega após a eliminação da Seleção Brasileira na Copa (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

    Popularidade cresce nos Estados Unidos

    Além do desempenho em campo, Haaland afirmou estar impressionado com a recepção que recebeu durante o torneio nos Estados Unidos. O atacante ganhou destaque também fora das quatro linhas após publicar um vídeo em seu canal no YouTube comprando chapéus e botas de cowboy em Dallas, logo depois da vitória sobre a Costa do Marfim.

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    — Gosto dos americanos. Acho que eles são engraçados e gosto da maneira como são. Tudo nesta Copa do Mundo tem sido incrível. Os jogos, os estádios, o centro de treinamento. Estou muito feliz e impressionado com tudo que encontrei aqui.

    Haaland entrando no gramado do MetFlife Stadium antes de Brasil x Noruega
    Haaland entrando no gramado do MetFlife Stadium antes de Brasil x Noruega (Foto: Jewel Samad/AFP)

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