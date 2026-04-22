O maior clássico do voleibol masculino mineiro será o palco para a definição de um dos finalistas da Superliga Masculina 2025/26. Sada Cruzeiro e Itambé Minas abrem a série da semifinal nesta quarta-feira (22), às 21h, no Ginásio do Riachão, em Contagem. O duelo, que coloca frente a frente potências tradicionais do esporte, promete ginásio lotado e alto nível técnico.

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A semifinal terá transmissão ao vivo pelos canais SporTV (TV por assinatura) e pela plataforma de streaming Volleyball World TV.

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Próximos jogos da série

A disputa será decidida em até três jogos. O segundo encontro está agendado para a próxima segunda-feira (27), às 21h, na Arena UniBH, em Belo Horizonte. Caso as equipes empatem na série, o terceiro e decisivo confronto retorna ao Riachão no dia 1º de maio (sexta-feira), também às 21h, por conta da melhor campanha do Cruzeiro.

Foto: Orlando Bento/MTC

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Favoritismo cruzeirense

O Sada Cruzeiro chega ao mata-mata com o título de melhor time da fase classificatória. Foram 54 pontos conquistados em 17 vitórias, desempenho que garantiu a liderança isolada. Nas quartas de final, a equipe não deu chances e superou o Goiás com duas vitórias seguidas.

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Do outro lado, o Itambé Minas, que encerrou a etapa inicial na quarta posição com 43 pontos, chega embalado após uma série de três jogos contra o Suzano. Apesar da distância na tabela, o técnico minastenista, Guilherme Novaes, confia na força do grupo:

"É inegável que o Sada Cruzeiro chega como favorito pelo elenco forte e conquistas recentes. Para superá-los, temos que jogar no mais alto padrão, mas acredito muito no nosso grupo. Chegamos para esta série apresentando o melhor desempenho da nossa temporada", projetou o treinador.

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