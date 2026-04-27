A disputa ao título da Superliga Masculina 2025/26 pode ser definida nesta segunda-feira (22). Cruzeiro e Itambé Minas entram em quadra às 21h, na Arena UniBH, em Minas Gerais para o segundo confronto da semifinal. O time cruzeirense venceu o primeiro por 3 sets a 1 e, caso vença hoje, garante uma vaga na final da competição.

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➡️Veja como foi o primeiro jogo: De virada, Cruzeiro bate Minas e se aproxima da final da Superliga Masculina

A semifinal terá transmissão ao vivo pelos canais SporTV (TV por assinatura) e pela plataforma de streaming Volleyball World TV.

✅🏐 Ficha técnica

Cruzeiro x Itambé Minas- 2º jogo da semifinal da Superliga masculina

📅 Data e horário: Segunda feira, 27 de abril de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Arena UniBH, em Minas Gerais

📺 Onde assistir: Sportv2 e VBTV (streaming)

Sada Cruzeiro x Itambé Minas- Jogo 1 Semifinal Superliga Masculina 25/26. Créditos: Hedgard Moraes/ MTC<br>

➡️Herdeiros de medalhistas olímpicos buscam levar Minas e Cruzeiro à final da Superliga

Primeiro jogo da série

Jogando em casa, no Ginásio do Riacho, em Contagem, a equipe cruzeirense venceu o Minas por 3 sets a 1, de virada, no primeiro duelo da semifinal da Superliga. As parciais foram de 26/28, 25/22, 25/23 e 25/20.

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Se o Minas vencer o próximo confronto, a vaga na final será decidida no terceiro jogo, marcado para 1º de maio, às 21h (de Brasília), novamente no Ginásio do Riacho, em Contagem.

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