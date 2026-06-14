Brasil x Argentina pela VNL masculina: veja horário e onde assistir Seleção volta à quadra neste domingo (14)

A Seleção Brasileira encerra a primeira semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) masculina neste domingo (14). A equipe entra em quadra às 18h (horário de Brasília) para o clássico contra a Argentina no Ginásio Nilson Nelson, na capital federal. O jogo terá transmissão do SportV2 e VBTV (streaming). O Lance! acompanha a partida em tempo real.

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Com 100% de aproveitamento na competição, o Brasil vem embalado após a vitória sobre a Sérvia, no último sábado (13), por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/18 e 25/22. Os destaques do jogo ficaram por conta do central Judson, principal pontuador, com 13 bolas no chão, e a estreia de Douglas Souza entre os titulares.

A equipe comandada pelo técnico Bernardinho, que já venceu Irã e Bélgica na primeira semana, soma nove pontos e lidera a classificação da VNL. Já a Argentina chega ao clássico em momento oposto. Única seleção que ainda não pontuou na primeira semana da VNL, a equipe acumula derrotas para Sérvia (3 a 1), Irã (3 a 0) e Bulgária (3 a 1), e aparece em último lugar na tabela de classificação.

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🏐✅ Ficha técnica

VNL Masculina 2026

Brasil x Argentina

📅 Data e horário: domingo, 14 de junho de 2026, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Arena Nilson Nelson, em Brasília (DF)

📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)

🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL

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