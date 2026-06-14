AO VIVO! Acompanhe Brasil x Argentina pela VNL masculina Seleção masculina retorna à quadra após vitória na estreia contra o Irã

O Brasil volta à quadra neste domingo (14) para encerrar a primeira semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) masculina. A partir das 18h (de Brasília), a seleção enfrenta a Argentina, no Ginásio Nilson Nelson.

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Veja os lances do jogo

Times Placar 1º SET 2º SET 3º SET Brasil Argentina

Vicentin saca para fora - 23 a 17 Darlan coloca no chão! - 21 a 16 Douglas anota mais um para o Brasil - 19 a 15 Bernardinho pede o segundo tempo técnico - 19 a 14 Adriano explora o bloqueio argentino - 17 a 14 Judson saca para fora - 16 a 12 Cachopa aciona Judson em bola rápida pelo meio - 14 a 11 Arbitragem analisa possível invasão da Argentina e decide voltar o ponto Zerba explora o bloqueio do Brasil - 14 a 10 Darlan ataca na paralela! - 12 a 9 Mais um erro do ataque brasileiro, Bernardinho pede tempo - 11 a 7 Gallego, pelo meio, mantém a Argentina na frente - 9 a 6 Ataque de Adriano vai para fora - 7 a 4 Judson pontua no primeiro rali do jogo! 5 a 3 Vicentin explora o bloqueio brasileiro - 4 a 1 Brasil empata com Matheus Pinta, pelo meio - 1 a 1 Primeiro ponto é da Argentina, em erro de saque - 1 a 0 A bola subiu!

PRÉ-JOGO

Jogadores em quadra para o aquecimento

Argentina busca sua primeira vitória e ainda não pontuou na VNL

Brasil chega com 100% de aproveitamento após vitórias sobre Irã, Bélgica e Sérvia

➡️Em clima de Copa, Brasil e Argentina fazem clássico de opostos na VNL

Arena Nilson Nelson, em Brasília, é uma das sedes da Liga das Nações de Vôlei 2026 (Foto: Andressa Simões/Lance!)

➡️Douglas descobriu no vestiário que seria titular contra Sérvia: 'muito nervoso'

Formato da Liga das Nações

A Liga das Nações de Vôlei foi fundada em 2018 com o objetivo de substituir o Grand Prix, no feminino, e a Liga Mundial, no masculino. A competição é realizada anualmente, e os times passam por diferentes países antes de realizarem a fase final em um mesmo local.

No formato atual, a fase classificatória é disputada em três semanas. Em cada uma delas, as 18 seleções são divididas em três grupos de sedes diferentes, em que cada time faz quatro jogos, totalizando 12 ao fim da primeira fase. Os oito melhores colocados avançam para o mata-mata, que acontece a partir das quartas de final em sistema de jogo único.

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Quem são os maiores campeões da VNL?

Polônia, França e Rússia são as maiores vencedoras da Liga das Nações Masculina, com dois títulos cada. Além dessas seleções, o Brasil foi campeão em 2021, na edição realizada na "bolha" de Rimini, na Itália, durante a pandemia da Covid-19.

➡️ Bernardinho vê nova geração de ponteiros do Brasil com preocupação

Veja todas as campanhas do Brasil na Liga das Nações

2018 - 4º lugar

2019 - 4º lugar

2021 - 🥇

2022 - 6º lugar

2023 - 6º lugar

2024 - 7º lugar

2025 - 🥉

Tabela de jogos do Brasil na primeira semana

Brasil 3 x 1 Irã

Brasil 3 x 1 Bélgica

Brasil x Sérvia - sábado (13), às 11h (de Brasília)

Brasil x Argentina - domingo (14), às 18h (de Brasília)

As partidas terão transmissão pelo SporTV 2 (TV por assinatura), GE TV* (via YouTube e Smart TV) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol).

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*Transmite apenas Brasil x Irã e Brasil x Sérvia

🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.