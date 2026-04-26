Vasco deve ter força máxima para encarar o Corinthians

O técnico Renato Gaúcho terá força máxima para o duelo do Vasco com o Corinthians deste domingo (26), às 16h, na Neo Química Arena, válida pela 13ª rodada do Brasileirão. Nesse sábado, o treinador pôde contar com todos os titulares no último treino antes da viagem à capital paulista.

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A notícia é boa para o treinador, que na atividade da véspera não contou com o volante Thiago Mendes. O jogador saiu de campo na terça-feira reclamando de dores na coxa esquerda após a partida com o Paysandu, pela Copa do Brasil, e por causa disso ficou apenas entregue à fisioterapia. No sábado (25), porém, ele treinou normalmente com o restante do grupo.

Assim, a única dúvida de Renato para definir o Vasco que irá encarar o Corinthians está no ataque, com Spinelli disputando a posição com David. Rojas e Andrés Gómez vão para o jogo.

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A provável escalação do Vasco na Neo Química Arena tem Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Tchê Tchê e Thiago Mendes; Rojas, Spinelli (David) e Andrés Gómez.

Com 16 pontos, o clube carioca iniciou a rodada na décima colocação do Campeonato Brasileiro, a cinco pontos do G-5. O Vasco vem embalado pelo 2 a 0 sobre o Paysandu, e também pela vitória, de virada, sobre o São Paulo por 2 a 1 na última rodada do Brasileirão.

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Andrés Gómez tem vaga garantida no time titular do Vasco neste domingo (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)



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