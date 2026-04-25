Brasileirão: IA crava vencedor em Corinthians X Vasco

Corinthians e Vasco da Gama se enfrentam, na Neo Química Arena, pela 13° rodada do Brasileirão 2026 neste domingo (26). O Lance! consultou o Chat Gpt, plataforma de inteligência artificial, para saber se alguém sairá da Zona Leste de São Paulo com três pontos na mala. Vale ressaltar que Fernando Diniz, técnico do Timão, reencontra seu último clube.

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➡️ A nova face de Diniz: com defesa sólida, técnico do Corinthians reencontra o Vasco

De acordo com a plataforma, o Corinthians de Fernando Diniz é o favorito para o jogo e deve vencer o duelo.

Fernando Diniz elogiou atuação de Garro na Libertadores. (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

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Final da Copa do Brasil

Corinthians e Vasco se enfrentaram na grande final da Copa do Brasil de 2025, que foi vencida pelo Timão. Fernando Diniz, hoje no Corinthians, era treinador do Vasco e conduziu o Cruz-maltino ao vice-campeonato no ano passado. Até então, o técnico do time paulista era Dorival Jr, que também bateu o Flamengo na Supercopa Rei 2026.

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Retrospecto do duelo

Um dos grandes clássicos interestaduais do Brasil, Corinthians e Vasco já se enfrentaram 131 vezes. O histórico do confronto, no entanto, aponta uma larga vantagem corintiana. São 58 triunfos do Timão contra 36 do clube carioca, além de 37 empates.

O último confronto entre os times foi, justamente, a partida de volta da final da Copa do Brasil de 2026, em 21 de dezembro de 2025. No Maracanã, o clube da capital paulista bateu o Gigante da Colina por 2 a 1, com gols de Yuri Alberto e Memphis Depay, conquistando o troféu após um 0 a 0 na Neo Química Arena, em São Paulo.