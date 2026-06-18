Renato Gaúcho demitido do Vasco: veja cinco nomes livres no mercado Decisão da diretoria cruz-maltina aconteceu nesta quinta-feira (18)

O Vasco demitiu o treinador Renato Gaúcho na noite desta quinta-feira (18). Segundo a nota divulgada pelo clube, a decisão foi tomada em comum acordo. O contrato não previa multa em caso de rescisão. A decisão repentina durante a Copa do Mundo, fez surgir a dúvida de possíveis novos comandantes da equipe cruz-maltina. Veja com o Lance! cinco treinadores livres no mercado.

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Hernán Crespo

O argentino deixou o comando do São Paulo em março deste ano e segue sem clube. Recentemente, Hernán Crespo teve o nome ventilado para assumir o comando do Racing, mas a equipe da Argentina preferiu fechar com Juan Pablo Vojvoda. Pode ser um nome para assumir o Vasco.

Hernán Crespo foi ténico do São Paulo no início de 2026 (Foto: Renato Gizzi/E.Fotografia/Gazeta Press)

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Roger Machado

Outra vítima do Tricolor paulista, Roger Machado está livre no mercado desde maio, quando saiu do São Paulo. A demissão foi motivada por conta do mal aproveitamento no comando da equipe. O treinador teve sete vitórias, quatro empates e seis derrotas em pouco mais de dois meses de trabalho.

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Roger Machado deixou o São Paulo em (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Folhapress)

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Jorge Jesus

O técnico português já foi alvo da diretoria do Vasco em 2019. Contudo, na época o negócio esfriou e Jorge Jesus acabou fechando com o Flamengo, rival do clube cruz-maltino, onde marcou época no futebol nacional.

Recentemente, o treinador deixou o comando do Al-Nassr e se encontra livre no mercado de transmferências. Uma última especulação envolvendo o nome do português foi a possibilidade de assumir a seleção de Portugal após a Copa do Mundo de 2026.

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Jorge Jesus observa jogo entre Al-Nassr e Al-Ittihad, pela Supercopa Saudita (Foto: Divulgação/Al-Nassr)

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Tite

Tite está livre no mercado após deixar o Cruzeiro em março. Chegou a ter seu nome especulado no Corinthians recentemente, mas o treinador estaria priorizando trabalhar fora do Brasil, preferencialmente na Europa ou Oriente Médio.

Tite foi treinador do Cruzeiro no início de 2026 (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Juan Carlos Osorio

O treinador colombiano está livre no mercado desde março, quando foi demitido do Remo. O desligamento foi marcado por declarações polêmicas de Juan Carlos Osorio, que chegou a criticar jogadores do elenco publicamente.

Juan Carlos Osorio deixou o comando do Remo em março deste ano (Foto: Raul Martins / Remo)

Detalhes da demissão de Renato Gaúcho

O Vasco anunciou na noite desta quinta-feira (18) a demissão do técnico Renato Gaúcho. Segundo a nota divulgada pelo clube, a decisão foi tomada em comum acordo. O contrato não previa multa em caso de rescisão. O elenco profissional se reapresenta das férias na próxima segunda-feira (22).

Renato assumiu a equipe em março deste ano e esteve à frente do time em 18 partidas, com sete vitórias, cinco empates e seis derrotas. Esta foi a terceira passagem do ex-jogador no comando do Cruz-Maltino; ele já havia treinado a equipe entre 2005 e 2007 e outra vez em 2008.