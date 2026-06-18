Filhas de Edmundo e Romário revelam tensão entre os ex-jogadores: 'Vai apanhar' Elas revelaram os bastidores durante um podcast no Youtube

A amizade entre Romário e Edmundo marcou época no futebol brasileiro, mas também ficou conhecida pelos inúmeros desentendimentos públicos ao longo das últimas décadas. Em participação no programa "Nepoprograma", apresentado por Luisa Perissé no YouTube, as filhas dos ex-jogadores comentaram a relação conturbada entre os pais e revelaram que muitas vezes descobrem as brigas pela internet.

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Dadá Favatto, filha de Romário, e Carol Sorrentino, filha de Edmundo, afirmaram que os atritos entre os ex-atacantes costumam surgir de forma inesperada e, pouco tempo depois, dão lugar a novas reaproximações.

— Não dá para entender. Eles estão de boa e, de repente, a gente vê na internet que teve uma briga. Descobrimos pela internet. Aí, do nada, amizade — contou Dadá durante a entrevista.

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Segundo Dadá, a dinâmica entre os dois já virou motivo de brincadeira dentro da própria família.

— Um mês depois da briga, o Edmundo está em uma festa na casa do meu pai — disse.

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Carol concordou com a análise e comparou o comportamento dos ex-jogadores ao de crianças.

— A gente fala que eles parecem duas crianças. E nós nunca nos metemos — afirmou.

Em tom descontraído, Dadá ainda relembrou algumas provocações entre os dois. "Eles levam a sério. Um fala para outra pessoa: 'Ele vai apanhar'. O baixinho, desse tamanho, falando", brincou, referindo-se a Romário.

As filhas também revelaram que costumam trocar mensagens sempre que uma nova polêmica envolvendo os pais ganha repercussão.

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— Quando aparece alguma notícia, eu ligo para a Dadá e pergunto se ela está sabendo. Muitas vezes nenhuma de nós sabia de nada — contou Carol.

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A proximidade entre as famílias permanece apesar das divergências entre os ex-atletas. As duas se conhecem desde a infância e mantêm uma relação próxima. Carol, inclusive, é madrinha da filha de Dadá.

Dada Favatto e Carol Sorrentino revelam bastidores das famílias em programa de Luisa Perisse. (Foto: Reprodução)

Histórico de idas e vindas

Companheiros dentro e fora de campo durante os anos 1990, Romário e Edmundo construíram uma das parcerias mais marcantes do futebol brasileiro. Ao longo dos anos, porém, a amizade foi marcada por declarações públicas, provocações e períodos de afastamento.

Em entrevista neste ano, Romário admitiu que não mantém contato com o antigo parceiro de profissão.

— Com o Edmundo eu não falo até hoje. É isso. Ninguém é perfeito — afirmou o tetracampeão mundial pela Seleção Brasileira.

Edmundo e Romário atuaram juntos no Vasco (Foto: Julio Cesar Guimaraes/LANCE!)

Apesar da distância, o ex-atacante mostrou bom humor ao comentar uma possível participação de Edmundo em seu canal no YouTube.

— Por mim, sem problema nenhum. Principalmente se ele puder vir à RomárioTV para aumentar nossa audiência. É sempre bom. Ia dar uns likes — brincou.

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