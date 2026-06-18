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Torcedores do Vasco reagem a demissão de Renato Gaúcho: 'Amadorismo'

Demissão foi anunciada nesta quinta-feira (18)

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
18/06/2026 22:51
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Renato Gaúcho em Vasco x Bragantino (Foto: Alexandre Durão/Zimel Press/Folhapress)
Renato Gaúcho é demitido nesta quinta-feira (18) (Foto: Alexandre Durão/Zimel Press/Folhapress)

O Vasco da Gama anunciou a demissão do treinador Renato Gaúcho, nesta quinta-feira (18), com uma decisão em comum acordo, e sem quaisquer multas em contrato.

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  • Renato Gaúcho - Vasco

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    Renato Gaúcho foi contratado pelo Vasco no dia 3 de março, e com promessas de reforços, além do profissional ser um dos nomes favoritos de Pedrinho.

    Nas redes sociais, torcedores se dividiram em opiniões, com alguns se revoltando com a falta de reforços, e outra parte comemorando a demissão.

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    Veja a repercussão:

    O Vasco ainda não se reapresentou aos treinamentos no CT Moacyr Barbosa. E o próximo jogo do Vasco é somente daqui a cinco semanas, contra o Vitória, fora de casa. A partida será válida pelo Brasileirão, competição na qual o clube se encontra na zona de rebaixamento, na 17ª posição, com apenas 20 pontos.

    Renato Gaúcho na partida entre Vasco e Remo, pelo Campeonato Brasileiro de 2026 (Foto: Matheus Lima/Vasco)

    Confira a nota oficial do Vasco sobre a demissão de Renato Gaúcho

    "O Vasco da Gama informa que Renato Gaúcho não é mais o treinador da equipe profissional.

    A decisão foi tomada em comum acordo entre as partes.

    O Vasco agradece ao técnico e sua comissão pelos serviços prestados durante sua terceira passagem pelo clube e deseja sucesso na continuidade de suas carreiras."

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