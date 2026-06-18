Torcedores do Vasco reagem a demissão de Renato Gaúcho: 'Amadorismo' Demissão foi anunciada nesta quinta-feira (18)

O Vasco da Gama anunciou a demissão do treinador Renato Gaúcho, nesta quinta-feira (18), com uma decisão em comum acordo, e sem quaisquer multas em contrato.

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Renato Gaúcho foi contratado pelo Vasco no dia 3 de março, e com promessas de reforços, além do profissional ser um dos nomes favoritos de Pedrinho.

Nas redes sociais, torcedores se dividiram em opiniões, com alguns se revoltando com a falta de reforços, e outra parte comemorando a demissão.

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Veja a repercussão:

Queimaram mais um técnico em prol dos vagabundos, inacreditável. Nem na Copa essa bosta de time me dá sossego, eu não aguento mais! — Comics and Mangas ❤ ◤✠◢ #LakeShow #GengWin (@Wanders94514784) June 19, 2026

Prometeram uma porrada de reforços e viu que não iriam conseguir! Pra não ficar feio mandaram o cara embora — Gustavo Lucena (@lucena_lg) June 19, 2026

Enquanto isso o elenco continua o mesmo 😂 — eugenio #FORAncelotti (@eugeniobrito_) June 19, 2026

Renato Gaúcho saiu do meu time, até q fim uma notícia boa! — Jessi🐆 (@Jcrvg26) June 19, 2026

Demitiram o Renato, parabéns Vasco. Continua com Piton, Puma, Saldivia e cia pra vcs verem oq acontece — YØS✠ (@yurisilva_012) June 19, 2026

O Vasco ainda não se reapresentou aos treinamentos no CT Moacyr Barbosa. E o próximo jogo do Vasco é somente daqui a cinco semanas, contra o Vitória, fora de casa. A partida será válida pelo Brasileirão, competição na qual o clube se encontra na zona de rebaixamento, na 17ª posição, com apenas 20 pontos.

Renato Gaúcho na partida entre Vasco e Remo, pelo Campeonato Brasileiro de 2026 (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Confira a nota oficial do Vasco sobre a demissão de Renato Gaúcho

"O Vasco da Gama informa que Renato Gaúcho não é mais o treinador da equipe profissional.

A decisão foi tomada em comum acordo entre as partes.

O Vasco agradece ao técnico e sua comissão pelos serviços prestados durante sua terceira passagem pelo clube e deseja sucesso na continuidade de suas carreiras."

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