Adversária da Argentina na Copa do Mundo, Argélia já foi goleada pelo Vasco por 7 a 0 Seleção foi superada pelo Cruz-Maltino em São Januário com show de Romário e companhia

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Entre as ocasiões em que enfrentou seleções nacionais ao longo de sua história, poucas foram tão marcantes para o Vasco quanto o duelo contra a Argélia. A seleção africana guarda em seu retrospecto uma derrota por 7 a 0 para o Cruz-Maltino, em São Januário, no início do ano 2000, em uma das maiores goleadas internacionais já aplicadas pelo clube.

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O amistoso foi realizado no dia 3 de janeiro daquele ano e serviu como preparação do Vasco para a disputa do primeiro Mundial de Clubes da Fifa. Cerca de 10 mil torcedores acompanharam a partida, que reuniu um elenco estrelado comandado por Antônio Lopes. A equipe contava com jogadores marcantes da história do Vasco.

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O Vasco entrou em campo com Hélton; Jorginho, Júnior Baiano, Mauro Galvão e Gilberto; Amaral, Felipe, Juninho e Ramon; Donizete e Romário. Ao longo da partida, também foram utilizados Paulo Miranda, Odvan, Valkmar, Possato, Nasa, Hélder, Alex Oliveira, Roni, Viola e Dedé.

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Em campo, o domínio vascaíno foi absoluto. Donizete marcou duas vezes, enquanto Juninho, Romário, Felipe, Dedé e Viola completaram a goleada histórica por 7 a 0. O resultado entrou para a lista das maiores vitórias do clube em São Januário durante os anos 2000.

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Naquele período, a Argélia atravessava uma fase complicada. Após conquistar a Copa Africana de Nações em 1990, a seleção acumulou campanhas decepcionantes e ficou distante das principais competições internacionais. O cenário só começaria a mudar na década seguinte, culminando com o retorno à Copa do Mundo em 2014 e a classificação às oitavas de final na edição que ocorreu no Brasil.

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A goleada sobre os argelinos foi um importante teste para o Vasco antes do Mundial de Clubes. Três dias depois, o time estreou na competição, vencendo o South Melbourne por 2 a 0. Na sequência, conquistou uma das vitórias mais memoráveis de sua história ao derrotar o Manchester United por 3 a 1 no Maracanã.

Romário e Edmundo comemoram gol marcado pelo Vasco contra o Manchester United (Foto: Julio Cesar Guimaraes/LANCE!;)

O confronto de 2000 foi o segundo encontro entre Vasco e a seleção da Argélia. O primeiro havia acontecido em 1966, pelo Torneio Ais El Kebir, também com vitória cruz-maltina, desta vez por 1 a 0.

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Desde então, o Vasco raramente voltou a enfrentar seleções nacionais. O último duelo do tipo ocorreu em 2008, contra os Emirados Árabes Unidos, em uma competição disputada em Dubai, quando o Gigante da Coina venceu por 1 a 0, com gol de Alan Kardec.

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