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Representante do Vasco na Copa, Andrés Gómez estreia nesta quarta; desempenho pode despertar interesse europeu

Atacante disputa espaço com Luís Díaz na seleção colombiana

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
17/06/2026 10:00
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Andrés Gómez em campo pela seleção colombiana (Foto: Reprodução)
Andrés Gómez em campo pela seleção colombiana (Foto: Reprodução)
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A Colômbia faz sua estreia na Copa do Mundo nesta quarta-feira (17), diante do Uzbequistão, às 23h (de Brasília). Entre os 26 jogadores convocados pelo técnico Néstor Lorenzo está o atacante Andrés Gómez, do Vasco. Apesar da presença na lista, a tendência é que o colombiano inicie a partida no banco de reservas.

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    • A disputa por espaço no setor ofensivo da seleção colombiana é uma das mais difíceis do elenco. Andrés atua na mesma posição de Luis Díaz, principal estrela de Los Cafeteros e um dos grandes nomes da equipe para a competição. Ainda assim, o atacante vascaíno tem conquistado seu espaço com Lorenzo.

    Em 2026, Andrés esteve presente em todas as convocações da seleção colombiana e participou das quatro partidas disputadas pela equipe no ano. O jogador foi titular em apenas uma oportunidade, mas entrou em campo nos demais compromissos, substituindo nomes como Johan Mojica, Jhon Arias e o próprio Luis Díaz.

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    Andrés Gómez durante a viagem da seleção da colômbia para os EUA (Foto: Reprodução)

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    Copa pode aumentar valor de Andrés no mercado

    Um dos destaques do Vasco na temporada, Andrés Gómez é considerado peça importante dentro do planejamento esportivo do clube. A diretoria cruz-maltina não pretende negociar o atacante nesta janela de transferências, mas sabe que uma boa participação na Copa do Mundo pode aumentar significativamente seu valor de mercado.

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    O cenário ganha ainda mais relevância diante do interesse constante de clubes europeus em atletas sul-americanos que se destacam em grandes competições internacionais. Caso receba uma proposta considerada irrecusável, o Vasco pode encontrar dificuldades para manter o jogador.

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    Andrés Gómez - Vasco
    Andrés Gómez comemora gol do Vasco contra o São Paulo (Foto: Matheus Lima/Vasco)

    Quando foi apresentado pelo clube, após chegar na janela do meio de 2025, Andrés não escondeu o desejo de retornar ao futebol europeu no futuro.

    — Voltei da Europa porque sinto que aqui no Brasil o futebol é muito mais vistoso do que onde estava. Gosto muito deste campeonato. Jogadores colombianos como Arias e Richard Ríos saíram para clubes top da Europa. Espero que esse seja o meu destino, mas primeiro tenho que trabalhar, obviamente. Confiando em Deus, se tudo der certo, vou voltar para a Europa — afirmou o atacante.

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