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Pickford quebra recorde da Inglaterra em Copas do Mundo

Goleiro chega a 18 partidas em Mundiais e ultrapassa Peter Shilton em duelo contra a Noruega

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
11/07/2026 18:25
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Jordan Pickford, da Inglaterra, na Copa do Mundo 2026
Jordan Pickford, da Inglaterra, na Copa do Mundo 2026 (Foto: Darrian Traynor/Getty Images/AFP)

Titular da Inglaterra no confronto contra a Noruega, neste sábado (11), pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, Jordan Pickford alcançou um feito histórico. O goleiro chegou a 18 partidas em Mundiais e se tornou o jogador inglês com mais jogos na história da competição, superando o ex-arqueiro Peter Shilton, que disputou 17.

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    Recorde construído ao longo de três Copas

    A marca foi alcançada na terceira participação de Pickford em Copas do Mundo. O goleiro estreou no torneio em 2018, na vitória por 2 a 1 sobre a Tunísia, e desde então permaneceu como titular absoluto da seleção inglesa.

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    Desde que assumiu a posição em definitivo, em 2017, após a saída de Joe Hart, o camisa 1 participou das campanhas do quarto lugar na Copa de 2018, das quartas de final em 2022 e agora integra a equipe comandada por Thomas Tuchel na edição de 2026.

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    • Ao longo das 17 partidas anteriores em Mundiais, Pickford acumulou seis jogos sem sofrer gols, número inferior apenas aos 10 de Peter Shilton entre os goleiros ingleses. No mesmo período, realizou 32 defesas, ficando atrás apenas de Gordon Banks (33) e do próprio Shilton (54).

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    Jordan Pickford, da Inglaterra, na Copa do Mundo 2026
    Jordan Pickford, da Inglaterra, na Copa do Mundo 2026 (Foto: Mattia Ozbot/Getty Images/AFP)

    Regularidade pela seleção inglesa

    A consistência de Jordan Pickford também aparece nos números pela seleção. O goleiro disputou 90 partidas pela Inglaterra, manteve 44 jogos sem sofrer gols e sofreu apenas 59 tentos, média de 0,66 por partida.

    Na atual Copa do Mundo, o jogador voltou a ser decisivo. Além de atuar nos cinco compromissos da Inglaterra, teve papel importante na classificação sobre o México, nas oitavas de final, quando a equipe segurou a vitória por 3 a 2 mesmo com um jogador a menos durante boa parte da partida.

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    O goleiro britânico Jordan Pickford no treino de sábado em Kansas City
    O goleiro britânico Jordan Pickford no treino de sábado em Kansas City (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

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