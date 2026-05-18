Rayan celebra convocação para a Seleção Brasileira; veja vídeo
Atacante do Bournemouth será o jogador mais jovem do Brasil no Mundial
O atacante Rayan viveu um dos momentos mais marcantes da carreira nesta segunda-feira ao ser convocado por Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo. O jogador do Bournemouth acompanhou a divulgação da lista final de 26 atletas diretamente de sua casa, na Inglaterra, ao lado da esposa.
Após a confirmação da convocação, Rayan também publicou uma mensagem nas redes sociais agradecendo pela oportunidade e destacando que estava realizando um dos maiores sonhos de sua vida.
Em entrevista à CazeTV logo após o anúncio, o atacante revelou a emoção do momento e contou como reagiu ao ouvir seu nome na lista.
— Depois do Neymar, a torcida começou a gritar o nome dele. Em seguida veio o Raphinha, e eu pensei: "Já era, ele esqueceu de mim". Mas, quando ouvi meu nome, foi uma sensação inexplicável. Eu estava em casa com minha esposa, meu cachorro e o Evanilson, meu companheiro de time, junto com a esposa dele. Com 19 anos, disputar uma Copa do Mundo é para poucos. Estou muito feliz e só tenho que agradecer a Deus por tudo — afirmou.
Rayan conqusitou seu espaço nos últimos meses
Revelado pelo Vasco, Rayan sempre foi presença constante nas seleções de base, mas viveu uma ascensão meteórica sob o comando de Ancelotti. O atacante participou apenas da última Data Fifa, em março, mas deixou boa impressão e rapidamente ganhou espaço entre os convocados para o Mundial.
Nascido em 3 de agosto de 2006, o jogador será o atleta mais jovem da Seleção Brasileira nesta Copa. O atacante Endrick, do Real Madrid, também aparece entre os caçulas, mas é 13 dias mais velho que Rayan.
No Bournemouth, o brasileiro vive grande fase e ajudou a equipe inglesa a conquistar uma classificação inédita para uma competição internacional. Rayan volta a campo nesta terça-feira (19), quando o Bournemouth enfrenta o Manchester City, que segue na disputa pelo título inglês contra o Arsenal.
