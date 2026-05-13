A Copa do Mundo de 2026, a primeira com o formato de 48 seleções, contará com um aporte recorde no Programa de Benefícios de Clubes da Fifa. A entidade distribuirá um total de 355 milhões de dólares, o que equivale a aproximadamente 2 bilhões de reais, para as equipes que cederem seus atletas para a competição. Este valor representa o maior montante já distribuído pelo programa desde sua criação no ano de 2010. Na edição passada de 2022, o total repassado foi de 209 milhões de dólares, consolidando um crescimento de 69% para 2026.

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Em 2022, o valor diário pago a cada clube por jogador foi de 10.950 dólares. Para o torneio de 2026, a estimativa é bem parecida, em torno de 11 mil dólares por dia, cerca de 54 mil reais. Mesmo no cenário de uma eliminação precoce na fase de grupos, cada clube garantirá cerca de 250 mil dólares por atleta convocado. Com isso, equipes com muitos representantes no Mundial podem faturar milhões de dólares apenas pela liberação dos jogadores.

Copa do Mundo de 2026 entra em contagem regressiva (Foto: X/ @fifaworldcup_es)

Comparativo com o Mundial de 2022

A Copa do Mundo do Catar contou com 32 seleções e 837 jogadores, beneficiando 441 clubes globalmente com a taxa diária de 10.950 dólares por jogador. Segundo o levantamento da Fifa, um atleta que atingiu a final do torneio rendeu ao seu clube cerca de 390 mil dólares. Como exemplo, a seleção da Argentina gerou um repasse total de 11,038 milhões de dólares, valor distribuído entre mais de 30 clubes de três confederações diferentes.

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O ranking dos clubes mais beneficiados

De acordo com o relatório oficial da Fifa, as cinco instituições que mais faturaram com o programa na última edição foram lideradas pelo Manchester City, que recebeu 4,596 milhões de dólares. Na sequência aparecem o Barcelona com 4,538 milhões de dólares, o Bayern de Munique com 4,331 milhões de dólares, o PSG com 3,835 milhões de dólares e o Real Madrid com 3,86 milhões de dólares.

Manchester City = US$ 4,596 milhões;

Barcelona com = US$ 4,538 milhões;

Bayern de Munique = US$ 4,331 milhões;

PSG = US$ 3,835 milhões;

Real Madrid = US$ 3,86 milhões.

No cenário sul-americano, o River Plate da Argentina liderou os recebimentos com um total de 1,204 milhão de dólares. Entre os brasileiros, o Flamengo foi o clube com maior retorno financeiro, captando 838,335 mil dólares, seguido pelo Clube Nacional do Uruguai, que recebeu 401,515 mil dólares.

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River Plate (ARG) = US$ 1,204 milhão;

Flamengo (BR) = US$ 838.335 mil;

Clube Nacional (URU) = US$ 401.515 mil.

Sobre o Programa de Benefícios para Clubes da Fifa

O Programa de Benefícios para Clubes da Fifa foi estabelecido oficialmente na Copa do Mundo da África do Sul em 2010. O conceito é um dos pilares do acordo de colaboração firmado entre a Fifa e a Associação Europeia de Clubes (ECA). Na prática, a iniciativa recompensa financeiramente os clubes que liberam seus atletas para defenderem as seleções nacionais durante o Mundial. O objetivo é reconhecer o papel estratégico que os clubes desempenham para o torneio e para a formação dos jogadores.

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