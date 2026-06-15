Empréstimo de Estrella ao CRB é encerrado; meia do Vasco tem futuro indefinido Jogador tinha vínculo com o clube alagoano até o fim de 2026, mas perdeu espaço no elenco

O meia Guilherme Estrella está de volta ao Vasco após o encerramento antecipado de seu empréstimo ao CRB. O jogador tinha contrato com o clube alagoano até o fim de 2026, mas retornou ao Cruz-Maltino antes do previsto.

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Durante sua passagem pelo CRB, Estrella disputou 15 partidas e distribuiu duas assistências. Apesar da sequência de jogos ao longo da temporada, o meia vinha perdendo espaço recentemente e não foi relacionado para as três últimas partidas da equipe.

O Lance! apurou que o retorno ao Vasco, no entanto, não significa necessariamente a permanência do jogador no elenco principal. A tendência é que o clube avalie novas possibilidades de empréstimo para que o atleta possa ter mais minutagem e sequência em sua trajetória profissional.

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Guilherme Estrella em campo pelo CRB (Foto: Lucca Morais/CRB)

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Revelado em São Januário, Estrella tem contrato com o Vasco até o fim de 2027. A definição sobre seu futuro deve acontecer antes da reapresentação do elenco, marcada para o próximo dia 22.

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