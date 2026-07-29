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Saldivia responde sobre possível saída do Vasco: 'Vou morrer aqui'

Zagueiro admite má fase, mas diz que não pretende deixar o Cruz-Maltino

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
29/07/2026 23:41
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Alan Saldivia na zona mista do Vasco
Alan Saldivia na zona mista do Vasco (Reprodução/VascoTV)

Após a classificação do Vasco às oitavas de final da Copa Sul-Americana, o zagueiro Alan Saldivia abriu o jogo sobre o momento que vive no clube. Alvo frequente de críticas da torcida, o uruguaio voltou a ser vaiado na noite desta quarta-feira (29), quando entrou no segundo tempo na vaga de Robert Renan, mas garantiu que não pensa em deixar São Januário, mesmo após receber sondagens de outras equipes.

O uruguaio afirmou que não pretende deixar o clube enquanto não conseguir dar a volta por cima e retribuir a confiança depositada nele.

- Vou dar a volta por cima. Não vou embora assim. Quero ficar aqui e trabalhar muito para isso. Não posso sair dessa forma. Sempre lutei, sempre consegui superar os momentos difíceis. Nunca aconteceu isso comigo em nenhum clube. Tenho que aceitar esse momento e trabalhar mais. Vou ouvir as críticas, vou aguentar isso. Não tem problema. Eu também já fui torcedor e entendo a reação deles.

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Saldivia revelou que foi informado pelo empresário sobre sondagens de outros clubes, mas descartou qualquer possibilidade de saída nesta janela de transferências. Segundo ele, abandonar o Vasco neste momento não passa por sua cabeça.

- Meu empresário falou sobre as sondagens, mas a minha postura é essa: hoje eu trabalho aqui. Cheguei faz pouco tempo, estou no Vasco há cinco meses. Tenho que aceitar o momento e trabalhar mais.

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Alan Saldivia em disputa de bola com Jeison Medina, durante Vasco x Independiente Medellín
Alan Saldivia em disputa de bola com Jeison Medina, durante Vasco x Independiente Medellín (Foto: PABLO PORCIUNCULA/AFP)

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O zagueiro reconheceu que atravessa o pior momento desde que chegou ao Vasco no começo de 2026. O zagueiro assumiu os erros, afirmou entender a insatisfação da torcida e prometeu trabalhar para recuperar o bom futebol.

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- Pela minha parte, a gente sofre depois dos jogos, é normal. O meu momento não é bom, é ruim, eu sei disso e tenho consciência. Estou trabalhando. Sou um ser humano, vou me equivocar. Não adianta só assumir e pedir desculpas, porque já faz muito tempo que venho errando.

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Por fim, o defensor reforçou seu compromisso com o Cruz-Maltino e encerrou o assunto com uma declaração de identificação com o clube.

- Com respeito a ir embora, não. Eu não posso deixar o barco navegar sozinho. Vou ficar aqui, vou morrer aqui. Enquanto contarem comigo, vou trabalhar até o último dia.

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