AO VIVO: Assista a Vasco x Independiente Medellín com o Lance!TV
Duelo é válido pela volta dos 16 avos de final da Sul-Americana
Nesta quarta-feira (29), Vasco e Independiente Medellín se enfrentam pela volta da fase de 16 avos de final da Sul-Americana de 2026. A bola rola às 19h (de Brasília), em São Januário, em duelo que vale vaga na próxima fase da competição continental. A transmissão acontece ao vivo no Lance!TV, e você pode assistir clicando aqui.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
O confronto contará com narração de Lucas Borges e comentários de Felipe Ruggeri. O pré-jogo, com um debate da dupla sobre a partida e tudo que tem acontecido no torneio que dá acesso à elite do futebol mineiro, se inicia meia hora antes de a bola rolar, às 18h30.
Na ida, os dois times se enfrentaram no Atanasio Girardot e ficaram no empate por 2 a 2. Montaño fez os dois gols dos colombianos, enquanto Varela (contra) e Spinelli balançaram as redes pelos cariocas. Quem vencer a volta avança às oitavas; uma nova igualdade leva a definição para os pênaltis.
⚽ Vasco x Independiente Medellín: como chegam as equipes?
O Vasco atravessa um momento delicado na temporada. A equipe ocupa a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e ainda busca a primeira vitória sob o comando de Pedro Emanuel, que soma dois empates e uma derrota desde que assumiu o cargo. Para o duelo decisivo desta quarta-feira, porém, o treinador terá dois reforços importantes: Thiago Mendes e Brenner, que desfalcaram o time no empate com o Mirassol, pelo Brasileirão, após serem diagnosticados com gastroenterite.
📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Do outro lado, também em começo de sua passagem pelo clube, o técnico Luis Perea comandará o Independiente Medellín pela terceira vez. Em processo de adaptação e conhecendo melhor o elenco, o treinador deve repetir a base da equipe que empatou com o Vasco no confronto de ida. Entre os principais nomes do time colombiano está o atacante Yony González, com passagens por Fluminense e Corinthians.
A bola rola para Vasco e Independiente Medellín às 19h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro. Quem avançar enfrenta o Olimpia, que estava justamente no grupo do Cruz-Maltino na fase inicial, junto a Barracas Central e Audax Italiano.
Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
Vasco
Arredores de São Januário sofrem com falta de luz após ventania no RioHá 2 minutos
Vasco
Com mudanças, Vasco está escalado para enfrentar o Ind. MedellínHá 39 minutos
Futebol Internacional
Rayan vira alvo do Real Madrid em meio à indefinição de renovação com Vini JrHá 44 minutos
Fora de Campo
Torcida do Vasco reage a Deossa em Real Bétis x Lyon: 'Não acredito'Há 1 hora
Futebol Internacional
Betis x Lyon: alvo do Vasco marca em amistoso; vejaHá 2 horas
Vasco
Vasco x Ind. Medellín: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Sul-AmericanaHá 4 horas
Mais LANCE!