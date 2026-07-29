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AO VIVO: Assista a Vasco x Independiente Medellín com o Lance!TV

Duelo é válido pela volta dos 16 avos de final da Sul-Americana

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/07/2026 18:00
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Nesta quarta-feira (29), Vasco e Independiente Medellín se enfrentam pela volta da fase de 16 avos de final da Sul-Americana de 2026. A bola rola às 19h (de Brasília), em São Januário, em duelo que vale vaga na próxima fase da competição continental. A transmissão acontece ao vivo no Lance!TV, e você pode assistir clicando aqui.

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O confronto contará com narração de Lucas Borges e comentários de Felipe Ruggeri. O pré-jogo, com um debate da dupla sobre a partida e tudo que tem acontecido no torneio que dá acesso à elite do futebol mineiro, se inicia meia hora antes de a bola rolar, às 18h30.

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Na ida, os dois times se enfrentaram no Atanasio Girardot e ficaram no empate por 2 a 2. Montaño fez os dois gols dos colombianos, enquanto Varela (contra) e Spinelli balançaram as redes pelos cariocas. Quem vencer a volta avança às oitavas; uma nova igualdade leva a definição para os pênaltis.

⚽ Vasco x Independiente Medellín: como chegam as equipes?

O Vasco atravessa um momento delicado na temporada. A equipe ocupa a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e ainda busca a primeira vitória sob o comando de Pedro Emanuel, que soma dois empates e uma derrota desde que assumiu o cargo. Para o duelo decisivo desta quarta-feira, porém, o treinador terá dois reforços importantes: Thiago Mendes e Brenner, que desfalcaram o time no empate com o Mirassol, pelo Brasileirão, após serem diagnosticados com gastroenterite.

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Pedro Emanuel em Vasco x Mirassol
Pedro Emanuel, do Vasco, busca primeira vitória em sua nova empreitada contra o Independiente Medellín (Foto: André Fabiano/Código 19/Folhapress)

Do outro lado, também em começo de sua passagem pelo clube, o técnico Luis Perea comandará o Independiente Medellín pela terceira vez. Em processo de adaptação e conhecendo melhor o elenco, o treinador deve repetir a base da equipe que empatou com o Vasco no confronto de ida. Entre os principais nomes do time colombiano está o atacante Yony González, com passagens por Fluminense e Corinthians.

A bola rola para Vasco e Independiente Medellín às 19h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro. Quem avançar enfrenta o Olimpia, que estava justamente no grupo do Cruz-Maltino na fase inicial, junto a Barracas Central e Audax Italiano.

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