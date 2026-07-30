Rumo a Europa, Vasco acerta novo empréstimo de GB, atacante da base Atleta de 21 anos estava emprestado ao Fortaleza

O Vasco oficializou o empréstimo do atacante GB ao Chaves, da segunda divisão de Portugal, com vincúlo até o fim de junho de 2027. O um movimento que busca ampliar sua minutagem e dar sequência ao desenvolvimento do jogador.

No início da temporada, GB foi emprestado ao Fortaleza, mas não conseguiu sequência. O atacante entrou em campo apenas três vezes: contra Ferroviário, Maguary-PE e Ceará.

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Com as contratações de Brenner e Claudio Spinelli no início da temporada, GB passou a figurar como terceira opção para a função de camisa 9, o que reduziu significativamente suas oportunidades em campo. Sem espaço na equipe profissional, internamente, a diretoria entende o empréstimo como uma estratégia para auxiliar no amadurecimento do atleta em ambiente competitivo. A expectativa é que ele tenha mais minutos em campo no Chaves e retorne mais preparado para disputar posição no elenco vascaíno.

O movimento repete uma estratégia recente adotada pelo clube. Na última temporada, o meia Barros foi cedido ao América-MG, teve bom desempenho e voltou antes do término do contrato de empréstimo. Após o retorno, consolidou-se como peça importante da equipe e chegou a despertar interesse de clubes do exterior.

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GB celebrando gol pelo profissional do Vasco (Foto: Reprodução/Instagram)

Gb no profissional do Vasco

Revelado nas categorias de base do Vasco, GB tem contrato com o clube cruz-maltino até o fim de 2028. Desde a estreia no profissional, o atacante soma 27 partidas e três gols com a camisa do Gigante da Colina.

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