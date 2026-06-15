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Vasco rescinde contrato de volante do elenco profissional

Lucas Eduardo tinha vínculo até 2027, mas não fazia parte dos planos da comissão técnica

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 09:47
Atualizado há 2 minutos
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Lucas-eduardo-Vasco
Lucas Eduardo comemora gol marcado pela equipe sub-20 do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco rescindiu o contrato do volante Lucas Eduardo, de 22 anos, que integrava o elenco profissional do clube. A informação foi apurada pelo Lance!, que confirmou o encerramento antecipado do vínculo do jogador, anteriormente válido até janeiro de 2027. O próximo clube do atleta ainda não está definido.

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    Fora dos planos da comissão técnica para a sequência da temporada, Lucas Eduardo deixa o Cruz-Maltino após uma trajetória iniciada em 2019, quando chegou ao clube para atuar na equipe sub-15.

    Em 2025, o volante foi emprestado ao Cuiabá e, posteriormente, ao Avaí, ambos participantes da Série B do Campeonato Brasileiro. No entanto, o jogador teve pouca participação nas duas equipes, disputando apenas uma partida pelo Dourado e seis pelo clube catarinense.

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    Lucas Eduardo
    Lucas Eduardo no aquecimento do Avaí (Foto: Reprodução/Instagram)

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    Revelado nas categorias de base do Vasco e com passagens pelas seleções brasileiras de base, Lucas Eduardo não conseguiu se firmar no futebol profissional. Pelo time principal do Cruz-Maltino, o volante entrou em campo em apenas quatro oportunidades.

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    Nas redes sociais, o jogador publicou uma mensagem de despedida agradecendo ao clube pelos anos em que vestiu a camisa vascaína e relembrou sua trajetória desde a chegada a São Januário.

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