Betis x Lyon: alvo do Vasco marca em amistoso; veja
Nelson Deossa marcou o segundo gol da vitória do time espanhol
O Real Betis venceu o Lyon por 4 a 0, nesta quarta-feira (29), no Estadio Municipal Ciudad de La Linea, em Cadiz (ESP). Alvo do Vasco, o meia Nelson Deossa marcou o segundo gol do time espanhol no amistoso contra os franceses, seguindo o bom momento em que vive nas últimas partidas em que atuou pelos Béticos.
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Com 1 a 0 no placar, após Marc Bartra marcar o primeiro, o Real Betis chegou ao segundo gol com Nelson Deossa. Em escanteio cobrado por Facundo Bernal, ex-Fluminense, o meia colombiano subiu mais alto que a defesa do Lyon para cabecear ao fundo do gol e ampliar a vantagem dos espanhóis em Cadiz.
Este foi o segundo gol de Nelson Deossa em amistosos pelo Real Betis nesta pré-temporada. No dia 18 de julho, o meia colombiano balançou as redes, em cobrança de pênalti, contra o Sportfreunde Lotte, da Alemanha.
Veja o gol abaixo:
Nelson Deossa marcou um gol de cabeça no amistoso entre Betis e Lyon.— News Almirante (@NewsAlmirantee) July 29, 2026
pic.twitter.com/JlvH4Riac1
Negociação Deossa e Vasco
A negociação entre Vasco e Real Bétis por Nelson Deossa segue sem um desfecho. Enquanto o clube carioca aguarda a resposta dos espanhóis, o volante colombiano foi relacionado por Manuel Pellegrini para a viagem de pré-temporada da equipe a Marbella, na Espanha, em mais um sinal de que o jogador continua integrado ao elenco.
Um dos principais alvo do Vasco nesta janela de transferências, Deossa tem participado normalmente dos compromissos do clube espanhol durante a preparação para a temporada. A situação reforça o impasse nas negociações entre os clubes, que ainda não chegaram a um acordo pela transferência.
O Cruz-Maltino, por sua vez, mantém a expectativa de concluir a contratação, mas não pretende estender a novela por muito mais tempo. A diretoria trabalha com a possibilidade de definir o futuro da negociação ainda nesta semana, seja com um acerto ou com o encerramento das conversas.
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