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Comentarista da ESPN projeta jogo do Vasco na Sul-Americana

Vasco precisa vencer no tempo normal para não decidir nos pênaltis

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
29/07/2026 11:10
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Pedro Emanuel em Vasco x Mirassol
Pedro Emanuel em Vasco x Mirassol (Foto: André Fabiano/Código 19/Folhapress)

O Vasco decide nesta quarta-feira (29) uma vaga nas oitavas de final da Sul-Americana, diante do Independiente Medellín, em São Januário. Após o empate por 2 a 2 no jogo de ida, na Colômbia, a equipe carioca precisa de uma vitória para avançar de fase, sem precisar passar pelo drama das penalidades.

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Na avaliação do comentarista Jailson Vilas Boas, o Cruzmaltino apresentou um desempenho consistente na primeira partida, mas desperdiçou a oportunidade de voltar ao Brasil com vantagem no confronto.

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— O Vasco fez um bom primeiro jogo. Empatou fora de casa, que é um resultado importante em uma eliminatória sul-americana, mas poderia até ter vencido. Controlou boa parte das ações, teve posse de bola, mas acabou sendo castigado por erros que resultaram nos dois gols do Independiente Medellín - afirmou.

Jailson também acredita que o técnico Pedro Emanuel pode repetir a formação utilizada na vitória sobre o Mirassol, com um meio-campo reforçado e a presença do jovem Ramon Hig entre os titulares.

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— Fica a expectativa para saber se ele vai repetir essa formação, com três jogadores no meio. Foi assim que, na minha visão, o Vasco apresentou um rendimento melhor. É uma alternativa que pode dar mais equilíbrio para um confronto tão decisivo - disse.

Paulo Henrique em ação pelo Vasco
Paulo Henrique em ação pelo Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

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Para o comentarista, a equipe carioca reúne condições de conquistar a classificação, mas precisará evitar falhas diante da pressão da torcida em São Januário.

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— É um jogo de erro zero. Se o Vasco não conseguir abrir o placar cedo ou cometer algum vacilo, a pressão da torcida pode aumentar bastante. Existe uma expectativa muito grande pela primeira vitória do Pedro Emanuel e pela classificação. Ainda assim, acredito que o Vasco tem time para avançar - finalizou.

A partida está marcada para as 19h e definirá um dos classificados às oitavas de final da competição continental.

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