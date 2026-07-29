Arredores de São Januário sofrem com falta de luz após ventania no Rio Paralisação do metrô e falta de energia no entorno podem dificultar chegada dos torcedores

A forte ventania que atingiu o Rio de Janeiro na tarde desta quarta-feira (29) também trouxe reflexos para o duelo entre Vasco e Independiente Medellín, válido pelo jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana, em São Januário. O estádio chegou a ficar sem energia elétrica antes da partida, mas o fornecimento foi restabelecido a tempo da realização do confronto.

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Apesar da normalização da situação dentro do estádio, o cenário no entorno ainda inspira atenção. As ruas próximas a São Januário permanecem sem iluminação devido ao apagão provocado pelas rajadas de vento, que ultrapassaram os 100 km/h em diferentes pontos da cidade.

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Transporte público preocupa

Os impactos da ventania sobre o transporte público também podem influenciar a presença de torcedores na partida. O metrô teve a circulação interrompida durante a tarde por causa da falta de energia, o que provocou transtornos para passageiros em diferentes regiões da capital.

A expectativa é de que parte dos torcedores enfrente dificuldades para chegar ao estádio, mesmo com os ingressos para o setor de arquibancada esgotados. A possibilidade de atrasos ou até mesmo de desistências por conta dos problemas de deslocamento é tratada como uma preocupação às vésperas da bola rolar.

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O confronto é decisivo para o Cruz-Maltino. Após o empate por 2 a 2 na partida de ida, na Colômbia, o Vasco precisa de uma vitória para garantir vaga nas oitavas de final da Sul-Americana. Em caso de nova igualdade no placar, a classificação será decidida nos pênaltis.

São Januário antes de Vasco x Independiente Medellín, pela Sul-Americana (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

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