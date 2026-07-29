Vasco ainda não convence, mas vence e avança às oitavas da Sul-Americana
Cruz-Maltino vai enfrentar o Olimpia nas oitavas da competição
O Vasco venceu o Independiente Medellín por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (29), em São Januário, e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Após o empate por 2 a 2 no jogo de ida, na Colômbia, o Cruz-Maltino precisava de uma vitória simples para avançar e confirmou a classificação diante da torcida. O resultado também marcou o primeiro triunfo de Pedro Emanuel no comando da equipe. Nas oitavas, o adversário será o Olimpia. O gol da classificação foi marcado pelo capitão Thiago Mendes, no segundo tempo.
Apagão pré-jogo
A forte ventania que atingiu o Rio de Janeiro na tarde desta quarta-feira também trouxe reflexos para o duelo entre Vasco e Independiente Medellín, válido pelo jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana, em São Januário. O estádio chegou a ficar sem energia elétrica antes da partida, mas o fornecimento foi restabelecido a tempo da realização do confronto.
Apesar da normalização da situação dentro do estádio, o cenário no entorno ainda inspira atenção. As ruas próximas a São Januário permanecem sem iluminação devido ao apagão provocado pelas rajadas de vento, que ultrapassaram os 100 km/h em diferentes pontos da cidade.
Como foi Vasco x Ind. Medellín?
Vasco controla primeiro tempo, mas leva pouco perigo
O Vasco teve mais volume de jogo, mas sem transformar essa superioridade em chances claras de gol. A equipe concentrou boa parte das ações ofensivas pelo lado esquerdo, com Lucas Piton e Nuno Moreira, mas as poucas jogadas que realmente fizeram a torcida prender a respiração nasceram pela direita, em combinações entre Andrés Gómez e Paulo Henrique. Ainda muito nervoso, o Cruz-Maltino acumulou erros de passe e de tomada de decisão, enquanto o Independiente Medellín buscou explorar justamente esses equívocos para acelerar nos contra-ataques.
Segundo tempo
Na segunda etapa, o Vasco sofreu menos defensivamente e, apesar de ainda cometer muitos erros técnicos, conseguiu criar as melhores oportunidades da partida. Logo após a parada para hidratação, o Cruz-Maltino protagonizou sua melhor jogada até então. Jair recuperou a bola próximo à bandeirinha de escanteio, ainda no campo de defesa, e iniciou um rápido contra-ataque. Após boa troca de passes, Adson recebeu na área e finalizou. A bola bateu na barriga de Mantilla e, em seguida, em seu braço, gerando fortes reclamações dos jogadores e da torcida, que pediram pênalti. O árbitro de vídeo recomendou a revisão do lance ao árbitro principal. No entanto, ao analisar toda a origem da jogada, o juiz identificou um toque de mão de Jair na recuperação da posse e anulou qualquer possibilidade de penalidade.
O lance não abalou o Vasco, que chegou ao gol pouco mais de dez minutos depois. Em uma bela jogada coletiva, Brenner encontrou Adson pela direita, que tocou para Paulo Henrique. O lateral foi à linha de fundo e cruzou na medida para Thiago Mendes aparecer livre na área e finalizar para o fundo das redes, marcando o único gol da partida e garantindo a classificação do Cruz-Maltino às oitavas de final da Copa Sul-Americana.
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O gol do Vasco nasce de uma boa jogada coletiva. Brenner aciona Adson pela direita, que faz o passe para Paulo Henrique. O lateral chega à linha de fundo e cruza na medida para a área do Independiente Medellín. Livre de marcação, Thiago Mendes aparece como elemento surpresa e finaliza de primeira para abrir o placar em São Januário.
Deu aula 🏅
Um dos poucos destaques do Vasco na temporada de 2026, Thiago Mendes voltou a decidir. Vivendo o melhor momento da carreira, o meia marcou novamente na partida pela Copa Sul-Americana e chegou ao sexto gol no ano. Com isso, igualou Spinelli na artilharia do Cruz-Maltino em 2026, reforçando seu protagonismo em uma temporada marcada pelas dificuldades da equipe.
Ei, Juíz! 😡
A torcida do Vasco reclamou bastante após um bate-rebate dentro da área e pediu toque de mão de Mantilla. O árbitro de vídeo, Héctor Paletta, chegou a recomendar a revisão do lance ao juiz principal, Maximiliano Ramírez. No entanto, ao analisar a jogada desde a origem, o árbitro identificou um toque de mão do volante Jair no desarme que deu início ao ataque vascaíno. Com isso, a possível infração de Mantilla foi anulada pela falta cometida anteriormente pelo jogador do Vasco.
Ficou abaixo 📉
O centroavante Spinelli teve uma atuação discreta e encontrou muitas dificuldades na partida desta quarta-feira. Logo nos primeiros minutos, recebeu cartão amarelo após uma entrada forte em um adversário e, pouco depois, voltou a preocupar ao dar um carrinho que por pouco não lhe rendeu a segunda advertência. No ataque, desperdiçou algumas oportunidades e pouco conseguiu produzir.
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✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X IND. MEDELLÍN
SUL-AMERICANA - PLAYOFFS - VOLTA
📆 Data e horário: quarta-feira, 29 de julho de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: São Januário
📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (Streaming).
🟨 Árbitro: Maximiliano Ramirez (ARG)
🚩 Assistentes: Pablo Gonzales (ARG) e Pablo Acevedo (ARG)
🖥️ VAR: Hector Paletta (ARG)
⚽ Gols: Thiago Mendes (VAS)
🟨 Cartões amarelos: Spinelli (VAS), Varela (DIM)
🟥 Cartões vermelhos:
Escalação do Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan (Saldivia) e Lucas Pitón (Cuiabano); Thiago Mendes, Tchê Tchê (Adson) e Ramon Rique (Jair); Nuno Moreira, Andrés Gómez e Spinelli (Brenner).
Escalação do Independiente Medellín (Técnico: Luis Perea)
Eder Chaux; Esneyder Mena, Mantilla, Varela e Jhan Mena; Didier Moreno (Perlaza), Loboa (Yony González) e Martegani; Juan Córdoba (Klinger), Montaño (Cataño) e Jeison Medina .
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