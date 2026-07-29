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Torcida do Vasco reage a Deossa em Real Bétis x Lyon: 'Não acredito'

Meio-campista manteve boa fase no clube espanhol

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
29/07/2026 17:28
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Deossa em ação pelo Real Bétis
Deossa em ação pelo Real Bétis (Foto: Reprodução Instagram Deossa)

O Real Betis venceu o Lyon por 4 a 0, na tarde desta quarta-feira (29), no Estadio Municipal Ciudad de La Linea, na Espanha. Nelson Deossa, alvo do Vasco para o meio-campo, marcou um gol e enlouqueceu cruz-maltinos nas redes sociais.

O colombiano marcou o segundo gol do time espanhol no amistoso contra os franceses e manteve o grande nível que tem apresentado na pré-temporada. A negociação com o Vasco está avançada, mas a boa fase tem preocupado vascaínos.

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Nas redes sociais, torcedores do Vasco reagiram ao gol de Nelson Deossa no amistoso entre Real Bétis e Lyon. Veja os comentários abaixo:

Deossa, alvo do Vasco, marcou em Real Bétis x Lyon
Deossa, alvo do Vasco, marcou em Real Bétis x Lyon (Foto: Reprodução)

Veja comentários sobre o alvo do Vasco em Real Bétis e Lyon

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Deossa mantém boa fase

O tento do alvo do Vasco em Real Bétis x Lyon foi o segundo gol de Nelson Deossa em amistosos pelo Real Betis nesta pré-temporada. No dia 18 de julho, o meia colombiano balançou as redes, em cobrança de pênalti, contra o Sportfreunde Lotte, da Alemanha.

A negociação entre Vasco Real Bétis, que venceu o Lyon, por Nelson Deossa segue sem um desfecho. Enquanto o clube carioca aguarda a resposta dos espanhóis, o volante colombiano foi relacionado por Manuel Pellegrini para a viagem de pré-temporada da equipe a Marbella, na Espanha, em mais um sinal de que o jogador continua integrado ao elenco.

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Um dos principais alvo do Vasco nesta janela de transferências, Deossa tem participado normalmente dos compromissos do clube espanhol durante a preparação para a temporada. A situação reforça o impasse nas negociações entre os clubes, que ainda não chegaram a um acordo pela transferência.

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