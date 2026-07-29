Torcida do Vasco reage a Deossa em Real Bétis x Lyon: 'Não acredito'
Meio-campista manteve boa fase no clube espanhol
O Real Betis venceu o Lyon por 4 a 0, na tarde desta quarta-feira (29), no Estadio Municipal Ciudad de La Linea, na Espanha. Nelson Deossa, alvo do Vasco para o meio-campo, marcou um gol e enlouqueceu cruz-maltinos nas redes sociais.
O colombiano marcou o segundo gol do time espanhol no amistoso contra os franceses e manteve o grande nível que tem apresentado na pré-temporada. A negociação com o Vasco está avançada, mas a boa fase tem preocupado vascaínos.
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Nas redes sociais, torcedores do Vasco reagiram ao gol de Nelson Deossa no amistoso entre Real Bétis e Lyon. Veja os comentários abaixo:
Veja comentários sobre o alvo do Vasco em Real Bétis e Lyon
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Deossa mantém boa fase
O tento do alvo do Vasco em Real Bétis x Lyon foi o segundo gol de Nelson Deossa em amistosos pelo Real Betis nesta pré-temporada. No dia 18 de julho, o meia colombiano balançou as redes, em cobrança de pênalti, contra o Sportfreunde Lotte, da Alemanha.
A negociação entre Vasco e Real Bétis, que venceu o Lyon, por Nelson Deossa segue sem um desfecho. Enquanto o clube carioca aguarda a resposta dos espanhóis, o volante colombiano foi relacionado por Manuel Pellegrini para a viagem de pré-temporada da equipe a Marbella, na Espanha, em mais um sinal de que o jogador continua integrado ao elenco.
Um dos principais alvo do Vasco nesta janela de transferências, Deossa tem participado normalmente dos compromissos do clube espanhol durante a preparação para a temporada. A situação reforça o impasse nas negociações entre os clubes, que ainda não chegaram a um acordo pela transferência.
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