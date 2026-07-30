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Lista de lesionados do Fluminense cresce às vésperas de decisão contra o Vasco

Freytes e Thiago Silva aumentam lista de lesionados

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
30/07/2026 11:13
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Freytes deixa Fluminense x Bahia lesionado ainda no primeiro tempo
Freytes deixa Fluminense x Bahia lesionado ainda no primeiro tempo (Foto: Jayson Braga/Brazil Photo Press/Folhapress)

Uma sequência de problemas físicos ligou o sinal de alerta no setor defensivo do Fluminense às vésperas de um dos jogos mais importantes da temporada. As novas lesões de Freytes e Thiago Silva no empate com o Bahia aumentaram ainda mais a lista de lesionaods na zaga tricolor, reduzindo drasticamente as opções do técnico Luis Zubeldía para a decisão contra o Vasco, neste sábado (31), pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

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Freytes e Thiago Silva: os novos lesionados do Fluminense

Nesta quarta-feira (29), no empate contra o Bahia no Maracanã, o zagueiro Freytes deixou o gramado aos 42 minutos do primeiro tempo com dores. Thiago Silva, que entrou em seu lugar, foi substituído pouco depois, aos 17 minutos do segundo tempo, com dores no músculo posterior da coxa direita. Ambos os zagueiros aguardam os exames de imagem e se juntam a Millán Jemmes entre os lesionados do Fluminense.

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Freytes deixa Fluminense x Bahia lesionado ainda no primeiro tempo
Freytes deixa Fluminense x Bahia lesionado ainda no primeiro tempo (Foto: Jayson Braga/Brazil Photo Press/Folhapress)

Millán e Jemmes

Os zagueiros Millán e Jemmes, substituídos durante o empate por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino na última sexta (17), tiveram lesões musculares diagnosticadas e também desfalcam a equipe.

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Millán sofreu uma lesão de grau 3 no músculo posterior da coxa direita e deve ficar fora de quatro e seis semanas. Jemmes, por sua vez, teve constatada uma lesão de grau 1 no músculo adutor da coxa direita. O prazo estimado para recuperação é de aproximadamente 15 dias. Ambos os lesionados estão fora da decisão contra o Vasco, no Maracanã, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Guilherme Arana

Substituído aos 20 minutos do primeiro tempo do empate com o Grêmio após sentir dores no joelho direito, Guilherme Arana passou por exames de imagem que descartaram lesão. Apesar disso, o lateral não foi relacionado para o duelo contra o Bahia. Sua ausência entre os relacionados para o jogo disputado nesta quarta-feira (29), no Maracanã, acende um alerta para a decisão deste sábado (31), contra o Vasco, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

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Outros lesionados do Fluminense

A situação de Rodrigo Castillo ainda inspira cuidados. O atacante foi retirado da relação para o jogo contra o Grêmio pouco antes da partida por causa de dores no músculo adutor da coxa esquerda. Ele passará por exames e será reavaliado pelo departamento médico. Antes disso, o jogador já havia realizado trabalho de condicionamento físico após sentir desconforto na parte posterior da coxa esquerda, o que deixa sua presença diante do Bahia indefinida.

Matheus Reis continua a recuperação após cirurgia de revisão da reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito.

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