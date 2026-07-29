Vasco x Ind. Medellín: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Sul-Americana Cruz-Maltino busca a classificação para as oitavas de final nesta quarta-feira (29)

O Vasco recebe o Independiente Medellín na noite desta quarta-feira (29), em São Januário, pelo jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão da ESPN (TV fechada) e Disney+ (Streaming).

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Após o empate por 2 a 2 no jogo de ida, na Colômbia, o Vasco precisa de uma vitória para garantir a classificação às oitavas de final. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis. Quem avançar enfrentará o Olimpia na próxima fase da competição.

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Ficha do jogo VAS DIM Playoffs - volta Sul-Americana Data e Hora quarta-feira, 29 de julho de 2026, às 19h (de Brasília) Local São Januário Árbitro Maximiliano Ramirez (ARG) Assistentes Pablo Gonzales (ARG) e Pablo Acevedo (ARG) Var Hector Paletta (ARG) Onde assistir

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Como chegam Vasco x Ind. Medellín?

O Vasco atravessa um momento delicado na temporada. A equipe ocupa a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e ainda busca a primeira vitória sob o comando de Pedro Emanuel, que soma dois empates e uma derrota desde que assumiu o cargo. Para o duelo decisivo desta quarta-feira, porém, o treinador terá dois reforços importantes: Thiago Mendes e Brenner, que desfalcaram o time no empate com o Mirassol, pelo Brasileirão, após serem diagnosticados com gastroenterite.

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Pedro Emanuel em Vasco x Mirassol (Foto: André Fabiano/Código 19/Folhapress)

Do outro lado, também em começo de sua passagem pelo clube, o técnico Luis Perea Mosquera comandará o Independiente Medellín pela terceira vez. Em processo de adaptação e conhecendo melhor o elenco, o treinador deve repetir a base da equipe que empatou com o Vasco no confronto de ida. Entre os principais nomes do time colombiano está o atacante Yony González, com passagens por Fluminense e Corinthians.

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X IND. MEDELLÍN

SUL-AMERICANA - PLAYOFFS - VOLTA

📆 Data e horário: quarta-feira, 29 de julho de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: São Januário

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (Streaming).

🟨 Árbitro: Maximiliano Ramirez (ARG)

🚩 Assistentes: Pablo Gonzales (ARG) e Pablo Acevedo (ARG)

🖥️ VAR: Hector Paletta (ARG)

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Provável escalação do Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)

Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Ramon Rique; Adson, Andrés Gómez e Spinelli.

Provável escalação do Independiente Medellín (Técnico: Luis Perea)

Eder Chaux; Esneyder Mena, Mantilla, Varela e Jhan Mena; Didier Moreno, Loboa e Martegani; Juan Córdoba, Montaño e Yony González.

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