Vasco x Ind. Medellín: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Sul-Americana
Cruz-Maltino busca a classificação para as oitavas de final nesta quarta-feira (29)
O Vasco recebe o Independiente Medellín na noite desta quarta-feira (29), em São Januário, pelo jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão da ESPN (TV fechada) e Disney+ (Streaming).
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Após o empate por 2 a 2 no jogo de ida, na Colômbia, o Vasco precisa de uma vitória para garantir a classificação às oitavas de final. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis. Quem avançar enfrentará o Olimpia na próxima fase da competição.
Ficha do jogo
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Como chegam Vasco x Ind. Medellín?
O Vasco atravessa um momento delicado na temporada. A equipe ocupa a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e ainda busca a primeira vitória sob o comando de Pedro Emanuel, que soma dois empates e uma derrota desde que assumiu o cargo. Para o duelo decisivo desta quarta-feira, porém, o treinador terá dois reforços importantes: Thiago Mendes e Brenner, que desfalcaram o time no empate com o Mirassol, pelo Brasileirão, após serem diagnosticados com gastroenterite.
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Do outro lado, também em começo de sua passagem pelo clube, o técnico Luis Perea Mosquera comandará o Independiente Medellín pela terceira vez. Em processo de adaptação e conhecendo melhor o elenco, o treinador deve repetir a base da equipe que empatou com o Vasco no confronto de ida. Entre os principais nomes do time colombiano está o atacante Yony González, com passagens por Fluminense e Corinthians.
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X IND. MEDELLÍN
SUL-AMERICANA - PLAYOFFS - VOLTA
📆 Data e horário: quarta-feira, 29 de julho de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: São Januário
📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (Streaming).
🟨 Árbitro: Maximiliano Ramirez (ARG)
🚩 Assistentes: Pablo Gonzales (ARG) e Pablo Acevedo (ARG)
🖥️ VAR: Hector Paletta (ARG)
Provável escalação do Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)
Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Ramon Rique; Adson, Andrés Gómez e Spinelli.
Provável escalação do Independiente Medellín (Técnico: Luis Perea)
Eder Chaux; Esneyder Mena, Mantilla, Varela e Jhan Mena; Didier Moreno, Loboa e Martegani; Juan Córdoba, Montaño e Yony González.
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