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Ex-Vasco vence Thomas Müller em torneio individual da MLS

Evander teve passagem discreta pelo Vasco e se destacou nos Estados Unidos

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
29/07/2026 10:08
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Evander e Müller trocam as coroas (Foto: Reprodução/Instagram)
Evander e Müller trocam as coroas (Foto: Reprodução/Instagram)

O meio-campista Evander, ex-Vasco da Gama, atualmente defende o Cincinnati, dos Estados Unidos. No país, alguns jogadores da MLS (Major League Soccer), participam de um torneio individual onde vão marcando pontos enquanto acertam alvos dentro de um gol. O ex-atleta do Cruzmaltino, que tinha a maior pontuação do torneio, foi ultrapassado por Thomas Müller, mas recuperou a primeira colocação logo depois.

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Confira o vídeo onde Evander recupera a primeira colocação, batendo Müller e também seu antigo recorde:

Evander em ação pelo Cincinnati (Foto: Reprodução/Instagram)
Evander em ação pelo Cincinnati (Foto: Reprodução/Instagram)

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Em sua passagem pelo Vasco, o brasileiro marcou apenas cinco gols. Depois, jogou no Portland Timbers, também dos Estados Unidos, se destacou e foi transferido para o Cincinatti.

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Hoje, Evander atua ao lado de Müller, que deixou o Bayern de Munique na última temporada e já se aposentou da seleção alemã.

Contas aprovadas

Texto de Pedro Cobalea

Conselho Deliberativo do Vasco aprovou, em sessão realizada nesta terça-feira (28), a prestação de contas da administração feita pelo presidente Pedrinho relativa ao exercício de 2025. Segundo a apuração do Lance!, O balanço financeiro do clube recebeu um parecer favorável dos membros do colegiado. A reunião ocorreu para analisar o desempenho financeiro e o cumprimento do orçamento estabelecido durante o último ano de gestão do ex-jogador no Cruzmaltino.

Prestação de contas do ano de 2024 também foi aprovada pelo Conselho Deliberativo do Vasco no ciclo anterior

Em relação ao ciclo anterior, o Conselho Deliberativo do Vasco já havia validado as contas de 2024, embora com a presença de ressalvas pontuais em um balanço divulgado com atraso. Naquela oportunidade, a votação registrou 93 votos favoráveis11 contrários e duas abstenções entre os presentes na sede náutica da Lagoa.

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O debate sobre o exercício de 2024 foi marcado por discussões acerca do pedido de Recuperação Judicial feito pelo clube e pela SAF, além de questionamentos sobre a atuação da comissão que investiga a 777 Partners. Apesar das dívidas elevadas, os dados financeiros daquele período mostraram uma evolução de 42% na receita bruta em comparação a 2023, impulsionada por crescimentos no quadro socialpatrocínios e bilheteria de jogos.

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