Como uma substituição no meio-campo levou o Vasco à classificação na Sul-Americana
Alteração de Pedro Emanuel reorganizou o meio-campo e deu liberdade para Thiago Mendes
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O Vasco garantiu a classificação às quartas de final da Copa Sul-Americana ao vencer o Independiente Medellín por 1 a 0, em São Januário. Embora o gol da vitória tenha saído apenas na reta final da partida, a chave para a mudança de desempenho da equipe aconteceu alguns minutos antes, com uma alteração promovida por Pedro Emanuel no meio-campo.
Depois de um primeiro tempo burocrático, no qual teve maior posse de bola, mas criou poucas oportunidades claras, o Cruz-Maltino cresceu na partida a partir da entrada de Jair na vaga de Ramon Rique. A mudança reorganizou o setor central, deixou a equipe menos vulnerável aos contra-ataques e aumentou a presença ofensiva dos jogadores de meio-campo.
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O Vasco iniciou o duelo com Thiago Mendes como o responsável por se aproximar dos zagueiros para iniciar a construção das jogadas. À frente dele, Tchê Tchê atuava como segundo volante, enquanto Ramon Rique tinha liberdade para circular entre os lados do campo e se associar principalmente com Paulo Henrique pela direita. Vale lembrar que Lucas Barros, uma das opções do setor, cumpria suspensão.
A entrada de Jair aos 21 minutos do segundo tempo modificou essa dinâmica. O volante passou a exercer a função de primeiro homem na saída de bola, aproximando-se da linha defensiva para organizar a construção. Com isso, Thiago Mendes deixou de ficar preso à base da jogada e passou a atuar em zonas mais avançadas do campo, explorando justamente algumas características que os outros membros do meio-campo até então não conseguiram entregar: a capacidade de quebrar linhas com passes e pisar na área para finalizar.
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A mudança teve impacto nas oportunidades do Vasco
A primeira nasceu de um desarme de Jair próximo à bandeirinha de escanteio defensiva. A jogada evoluiu com uma boa troca de passes até Thiago Mendes encontrar Adson dentro da área. Na finalização, a bola bateu no braço de um defensor colombiano, e os jogadores vascaínos pediram pênalti.
No lance do gol, novamente Thiago Mendes apareceu. Livre para atacar o espaço, o volante infiltrou na área e balançou as redes, confirmando uma característica que já havia mostrado ao longo da temporada. Dividindo a artilharia do Vasco em 2026 com Pablo Spinelli, Thiago é um meio-campista que costuma aparecer bem próximo ao gol adversário quando não precisa atuar como responsável pela primeira construção.
Pouco depois, ele ainda participou de outra grande oportunidade, tabelando com Brenner dentro da área. O atacante desperdiçou a chance, mas a jogada reforçou como o capitão passou a frequentar o último terço do campo após a reorganização do meio-campo.
Após a classificação, Pedro Emanuel explicou que a estratégia já fazia parte do planejamento da comissão técnica.
- Sabia de antemão que o Thiago, começando a saída de jogo, ia ter que recuar mais. Tanto que, no segundo tempo, fomos mexendo na equipe para dar frescor e coisas diferentes ao jogo, para permitir chegar mais à frente com mais qualidade. A lógica é essa. Eu sabia que corríamos esse risco, mas precisávamos de qualidade.
Em um elenco que ainda sofre com a falta de criatividade ofensiva, especialmente após a saída de Philippe Coutinho, a atuação reforçou a importância de manter Thiago Mendes mais próximo da área adversária. O volante reúne características que poucos jogadores do elenco possuem: capacidade de romper linhas com passes, chegar como elemento surpresa e finalizar.
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Pedro Emanuel também trouxe uma notícia importante pensando na sequência da temporada. O treinador afirmou, em entrevista coletiva, que Jair não possui qualquer limitação de minutagem, mesmo após retornar recentemente de uma grave lesão no joelho. O cenário amplia as possibilidades para que a dupla seja utilizada com mais frequência.
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O desafio, porém, aparece já na próxima partida. O Vasco enfrenta o Fluminense, no sábado, às 17h30 (de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Brasil, sem Thiago Mendes, suspenso pela expulsão diante do Paysandu. Caberá a Pedro Emanuel encontrar uma nova configuração para o meio-campo, justamente depois de descobrir a combinação que mudou a história da classificação na Sul-Americana.
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