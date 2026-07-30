Como uma substituição no meio-campo levou o Vasco à classificação na Sul-Americana Alteração de Pedro Emanuel reorganizou o meio-campo e deu liberdade para Thiago Mendes

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O Vasco garantiu a classificação às quartas de final da Copa Sul-Americana ao vencer o Independiente Medellín por 1 a 0, em São Januário. Embora o gol da vitória tenha saído apenas na reta final da partida, a chave para a mudança de desempenho da equipe aconteceu alguns minutos antes, com uma alteração promovida por Pedro Emanuel no meio-campo.

Depois de um primeiro tempo burocrático, no qual teve maior posse de bola, mas criou poucas oportunidades claras, o Cruz-Maltino cresceu na partida a partir da entrada de Jair na vaga de Ramon Rique. A mudança reorganizou o setor central, deixou a equipe menos vulnerável aos contra-ataques e aumentou a presença ofensiva dos jogadores de meio-campo.

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O Vasco iniciou o duelo com Thiago Mendes como o responsável por se aproximar dos zagueiros para iniciar a construção das jogadas. À frente dele, Tchê Tchê atuava como segundo volante, enquanto Ramon Rique tinha liberdade para circular entre os lados do campo e se associar principalmente com Paulo Henrique pela direita. Vale lembrar que Lucas Barros, uma das opções do setor, cumpria suspensão.

A entrada de Jair aos 21 minutos do segundo tempo modificou essa dinâmica. O volante passou a exercer a função de primeiro homem na saída de bola, aproximando-se da linha defensiva para organizar a construção. Com isso, Thiago Mendes deixou de ficar preso à base da jogada e passou a atuar em zonas mais avançadas do campo, explorando justamente algumas características que os outros membros do meio-campo até então não conseguiram entregar: a capacidade de quebrar linhas com passes e pisar na área para finalizar.

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A mudança teve impacto nas oportunidades do Vasco

A primeira nasceu de um desarme de Jair próximo à bandeirinha de escanteio defensiva. A jogada evoluiu com uma boa troca de passes até Thiago Mendes encontrar Adson dentro da área. Na finalização, a bola bateu no braço de um defensor colombiano, e os jogadores vascaínos pediram pênalti.

No lance do gol, novamente Thiago Mendes apareceu. Livre para atacar o espaço, o volante infiltrou na área e balançou as redes, confirmando uma característica que já havia mostrado ao longo da temporada. Dividindo a artilharia do Vasco em 2026 com Pablo Spinelli, Thiago é um meio-campista que costuma aparecer bem próximo ao gol adversário quando não precisa atuar como responsável pela primeira construção.

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Pouco depois, ele ainda participou de outra grande oportunidade, tabelando com Brenner dentro da área. O atacante desperdiçou a chance, mas a jogada reforçou como o capitão passou a frequentar o último terço do campo após a reorganização do meio-campo.

Após a classificação, Pedro Emanuel explicou que a estratégia já fazia parte do planejamento da comissão técnica.

- Sabia de antemão que o Thiago, começando a saída de jogo, ia ter que recuar mais. Tanto que, no segundo tempo, fomos mexendo na equipe para dar frescor e coisas diferentes ao jogo, para permitir chegar mais à frente com mais qualidade. A lógica é essa. Eu sabia que corríamos esse risco, mas precisávamos de qualidade.

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Em um elenco que ainda sofre com a falta de criatividade ofensiva, especialmente após a saída de Philippe Coutinho, a atuação reforçou a importância de manter Thiago Mendes mais próximo da área adversária. O volante reúne características que poucos jogadores do elenco possuem: capacidade de romper linhas com passes, chegar como elemento surpresa e finalizar.

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Com gol de Thiago Mendes, o Vasco venceu o Independiente Medellín pela Sul-Americana (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)

Pedro Emanuel também trouxe uma notícia importante pensando na sequência da temporada. O treinador afirmou, em entrevista coletiva, que Jair não possui qualquer limitação de minutagem, mesmo após retornar recentemente de uma grave lesão no joelho. O cenário amplia as possibilidades para que a dupla seja utilizada com mais frequência.

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O desafio, porém, aparece já na próxima partida. O Vasco enfrenta o Fluminense, no sábado, às 17h30 (de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Brasil, sem Thiago Mendes, suspenso pela expulsão diante do Paysandu. Caberá a Pedro Emanuel encontrar uma nova configuração para o meio-campo, justamente depois de descobrir a combinação que mudou a história da classificação na Sul-Americana.

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