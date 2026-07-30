Santos x Vasco: onde assistir, horário e escalações da semifinal do Brasileirão sub-20
O Peixe venceu o confronto da ida por 2 a 0
O Vasco recebe o Santos nesta quinta-feira (31), às 18h30 (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20. Após vencer a partida de ida por 2 a 0, na Vila Belmiro, os Meninos da Vila chegam com vantagem, podendo perder por um gol de diferença e ainda assim garantir vaga na decisão da competição. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.
Quem avançar enfrentará o vencedor do confronto entre Palmeiras e Red Bull Bragantino, que empataram por 3 a 3 no primeiro duelo. As equipes se enfrentam também nesta quinta, às 16h, na Arena Barueri.
O Vasco precisa vencer por três gols de diferença para avançar diretamente à final. Caso devolva a desvantagem de dois gols, a classificação será definida nas cobranças de pênaltis.
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Como foi o jogo de ida?
Na Vila Belmiro, o Santos derrotou o Vasco por 2 a 0 no jogo de ida da semifinal do Campeonato Brasileiro Série A sub-20. A partida estava empatada em 0 a 0 até os 42 minutos, quando Kaio Canga marcou um golaço de falta para abrir o placar. Poucos minutos depois, um pênalti foi marcado a favor da equipe mandante, que converteu a cobrança com Contreras.
Com o resultado, a equipe comandada por Fabrício Monte ficou em situação confortável na disputa pela vaga na final. Já o Vasco precisa de uma atuação consistente diante da torcida para reverter o placar e seguir vivo na competição.
Jogadores expulsos
O jogo de volta tem duas baixas já garantidas. Do lado do Santos, Samuel Pierri foi expulso após um carrinho duro que atingiu dois jogadores da equipe adversária. Bruno André, do Vasco, foi expulso na reta final do jogo por parar um ataque promissor com falta.
✅ FICHA TÉCNICA - VASCO X SANTOS
BRASILEIRÃO SUB-20 - VOLTA
📆 Data e horário: quinta-feira, 30 de julho de 2026, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: São Januário
📺 Onde assistir: SporTV (TV fechada).
🟨 Árbitro: Alan Trindade da Silva (RJ)
🚩 Assistentes: Danilo Oliveira da Silva (RJ) e Gabriel Bernardo Duarte (RJ)
Prováveis escalações de Vasco e Santos
Vasco: (Técnico: Matheus Curoupos)
Phillipe Gabriel; Melim, Wanyson, Bruno André e Avellar; Gustavo Guimarães, Luiz Felipe, Luiz Lócio e Zuccarello; Juninho e Andrey Fernandes.
Santos: ( Técnico: Élder Campos)
João Pedro; Guilherme Cruz, Marcelo Contreras, João Alencar e Rafael Gonzaga; Gabriel Paes, Nicola Profeta e Vinícius Fabri; Nadson, Pedro Assis e Davizinho.
Onde Assistir
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