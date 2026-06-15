Vasco chega à pausa da Copa no Z-4 e tem campanha semelhante às de anos de rebaixamento Cruz-Maltino soma 20 pontos em 18 rodadas e desempenho preocupa

A pausa do calendário para a Copa do Mundo de 2026 chega em um momento delicado para o Vasco. O clube ocupa a 17ª colocação do Campeonato Brasileiro, abrindo a zona de rebaixamento, com 20 pontos conquistados em 18 partidas.

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A campanha acende o sinal de alerta em São Januário porque os números são semelhantes — e em alguns casos inferiores — aos registrados em temporadas que terminaram com a queda para a Série B.

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Ano Posição após 18 rodadas Pontos 2008 15º 19 2013 12º 23 2015 20º 13 2020 15º 20 2026 17º 20

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Ao comparar os números, o atual desempenho é melhor apenas que o de 2015, quando o Vasco era o lanterna com apenas 13 pontos. Em relação a 2008, ano do primeiro rebaixamento, a equipe tem apenas um ponto a mais. Já a campanha atual é inferior à de 2013, quando o clube somava 23 pontos e ocupava a 12ª colocação.

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Elenco do Vasco em partida do RB Bragantino pelo Brasileirão (Foto: Rudy Trindade/Themapress/Folhapress)

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Apesar dos números desfavoráveis, o Vasco ainda tem 20 rodadas pela frente para buscar recuperação. A retomada após a pausa da Copa poderá ser decisiva para definir se o Vasco conseguirá transformar a atual luta contra o Z-4 em uma reação ou se repetirá roteiros dos anos em que foi rebaixado para a segunda divisão.

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