Simon dispara contra arbitragem em Vasco x Ind. Medellín: 'Acabar o futebol' Equipes se enfrentam pelo playoff da Sul-Americana

A partida entre Vasco e Independiente Medellín, desta quarta-feira (26), em São Januário, pelo playoff da Copa Sul-Americana, foi marcada por polêmica de arbitragem. Na transmissão da ESPN, o especialista Carlos Eugênio Simon detonou a não marcação de pênalti para a equipe carioca.

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A polêmica aconteceu durante a segunda etapa. A partida ainda se encontrava empatada em 0 a 0, quando a bola atingiu o braço de Mantilla dentro da área. Em campo, o árbitro Maximiliano Nicolas Ramirez não marcou a penalidade.

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Após uma revisão do lance no VAR, o árbitro reconsiderou a decisão. Contudo, o recurso tecnológico também mostrou um toque de mão de Jair, em uma jogada que antecedeu o contra-ataque cruz-maltino, que gerou o lance da penalidade.

A decisão final foi de não pênalti e falta para o Independiente Medellín. O especialista Carlos Eugênio Simon não concordou com a arbitragem.

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— Não tem como voltar essa bola. Olha a troca de passes dos jogadores do Vasco. Não tem cabimento esse negócio, foi a mesma coisa da Copa do Mundo em Egito x Argentina, que nem falta foi, e o árbitro voltou. Quantos passes foram dados pela equipe do Vasco, troca, inversão de bola… Aí você volta pra marcar uma falta? É para acabar com o futebol — disse Simon.

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