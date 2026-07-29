Com mudanças, Vasco está escalado para enfrentar o Ind. Medellín
Cruz-Maltino precisa vencer para avançar na competição
O Vasco está definido para enfrentar o Independiente Medellín na noite desta quarta-feira (29), em São Januário, pelo jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. Para a partida decisiva, o técnico Pedro Emanuel contará com os retornos de Thiago Mendes e Brenner, que desfalcaram a equipe no empate com o Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro, devido a um quadro de gastroenterite.
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Entre os titulares, o Vasco conta com a presença de Tchê Tchê, que entra na vaga de Barros, suspenso na partida de ida. Já nas mudanças pelo treinador, Lucas Piton, Paulo Henrique e Nuno Moreira assumem as vagas de Cuiabano, Puma e Adson, respectivamente.
Escalação do Vasco
O Cruz-Maltino está escalado com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Tchê Tchê, Thiago Mendes e Ramon Rique; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Spinelli.
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Após o empate por 2 a 2 no jogo de ida, na Colômbia, o Vasco precisa de uma vitória para garantir a classificação às oitavas de final. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis. Quem avançar enfrentará o Olimpia na próxima fase da competição.
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X IND. MEDELLÍN
SUL-AMERICANA - PLAYOFFS - VOLTA
📆 Data e horário: quarta-feira, 29 de julho de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: São Januário
📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (Streaming).
🟨 Árbitro: Maximiliano Ramirez (ARG)
🚩 Assistentes: Pablo Gonzales (ARG) e Pablo Acevedo (ARG)
🖥️ VAR: Hector Paletta (ARG)
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