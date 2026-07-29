Pedro Emanuel avalia partida do Vasco: 'Muito competente'
Técnico destaca força mental da equipe, celebra primeira vitória no comando do Cruz-Maltino
Após a vitória por 1 a 0 sobre o Independiente Medellín e a classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana, o técnico Pedro Emanuel exaltou a atuação do Vasco. O treinador comemorou o primeiro triunfo desde que assumiu o comando da equipe e destacou a maturidade do time para superar a pressão em um confronto eliminatório.
Segundo o português, o Cruz-Maltino soube lidar com a ansiedade causada pela sequência sem vitórias e cresceu ao longo da partida até construir um resultado merecido diante de um adversário qualificado.
- Importante para nós esta vitória, mas mais do que isso foi a competência que tivemos. Era um mata-mata, em casa. Fizemos, acima de tudo, um jogo muito competente. No início é normal, quando não ganhamos há algum tempo, que exista alguma insegurança e momentos de dúvida, principalmente quando se erra. Mas a equipe foi muito forte nesse sentido: soube se recuperar e mostrou capacidade de reação. O jogo tem mais de 90 minutos, e temos que saber geri-lo, principalmente no aspecto mental. Fomos crescendo durante a partida, os números mostram isso. Fomos superiores a uma equipe que veio da Libertadores. Não era um adversário qualquer, era uma equipe de qualidade, com um treinador novo, mas com jogadores de muita qualidade.
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O Vasco volta a campo às 17h30 (de Brasília) do próximo sábado (1) para iniciar a disputa das oitavas de final da Copa do Brasil contra o rival Fluminense. A volta será no dia 5, às 21h30.
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