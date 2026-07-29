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Veja o gol da vitória do Vasco sobre o Ind. Medellín na Sul-Americana

Equipes se enfrentaram em São Januário

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
29/07/2026 20:47
Atualizado há 6 minutos
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Paulo Henrique, do Vasco, correndo contra o Indepediente Medellín
Jogo foi válido pela Sul-Americana (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)

Vasco e Independiente Medellín se enfrentaram nesta quarta-feira (29) pelo jogo de volta dos playoffs da Sul-Americana. A partida de ida, disputada na Colômbia, terminou em 2 a 2, e, com gol de Thiago Mendes, o Cruz-maltino garantiu o Olimpia, do Paraguai, como adversário na próxima fase.

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O único gol da partida saiu aos 40 minutos do segundo tempo, nos pés de Thiago Mendes. O meio-campista recebeu passe de Paulo Henrique da direita e finalizou de primeira para superar o goleiro Eder Chaux. O camisa 23 chegou a seis gols na temporada e decidiu a classificação para o Vasco na competição internacional.

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Veja o gol da partida:

Jogadores do Vasco comemoram gol contra o Independiente Medellín pela Sul-Americana
Jogo de ida entre Vasco e Indepediente Medellín na Sul-Americana terminou empatado (Foto: Jaime SALDARRIAGA / AFP)

Como foi o jogo entre Vasco e Independiente Medellín na Sul-Americana?

O Vasco teve mais volume de jogo, mas sem transformar essa superioridade em chances claras de gol. A equipe concentrou boa parte das ações ofensivas pelo lado esquerdo, com Lucas Piton e Nuno Moreira, mas as poucas jogadas que realmente fizeram a torcida prender a respiração nasceram pela direita, em combinações entre Andrés Gómez e Paulo Henrique. Ainda muito nervoso, o Cruz-Maltino acumulou erros de passe e de tomada de decisão, enquanto o Independiente Medellín buscou explorar justamente esses equívocos para acelerar nos contra-ataques.

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Na segunda etapa, o Vasco sofreu menos defensivamente e, apesar de ainda cometer muitos erros técnicos, conseguiu criar as melhores oportunidades da partida. Logo após a parada para hidratação, o Cruz-Maltino protagonizou sua melhor jogada até então. Jair recuperou a bola próximo à bandeirinha de escanteio, ainda no campo de defesa, e iniciou um rápido contra-ataque. Após boa troca de passes, Adson recebeu na área e finalizou. A bola bateu na barriga de Mantilla e, em seguida, em seu braço, gerando fortes reclamações dos jogadores e da torcida, que pediram pênalti. O árbitro de vídeo recomendou a revisão do lance ao árbitro principal. No entanto, ao analisar toda a origem da jogada, o juiz identificou um toque de mão de Jair na recuperação da posse e anulou qualquer possibilidade de penalidade.

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O lance não abalou o Vasco, que chegou ao gol pouco mais de dez minutos depois. Em uma bela jogada coletiva, Brenner encontrou Adson pela direita, que tocou para Paulo Henrique. O lateral foi à linha de fundo e cruzou na medida para Thiago Mendes aparecer livre na área e finalizar para o fundo das redes, marcando o único gol da partida e garantindo a classificação do Cruz-Maltino às oitavas de final da Copa Sul-Americana.

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