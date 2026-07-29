Rayan vira alvo do Real Madrid em meio à indefinição de renovação com Vini Jr
Jogador desperta interesse de gigantes europeus, segundo imprensa britânica
O Real Madrid passou a observar o atacante brasileiro Rayan, atualmente no Bournemouth, e poderia tentar a contratação do jogador para reforçar seu setor ofensivo na próxima temporada. De acordo com informações do site britânico The Sun, o jogador revelado pelo Vasco despertou o interesse de cinco gigantes europeus, em uma lista que inclui também Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Liverpool e o próprio Arsenal, que também quer Vini Jr. A movimentação merengue ocorre em um momento de definições importantes no ataque do clube, que busca garantir a renovação de Vinicius Júnior, um dos seus principais jogadores. Os brasileiros poderiam atuar juntos no clube espanhol.
➡️ Rayan é alvo de gigante europeu após ser titular do Brasil na Copa
Real Madrid é um dos clubes mais interessados em Rayan
O Real Madrid é um dos clubes mais interessados no jogador e teria elaborado um relatório detalhado sobre o desempenho de Rayan, avaliando que suas características técnicas, como a velocidade nas transições, a habilidade no confronto individual e o poder de finalização, se encaixam perfeitamente no modelo de jogo projetado pelo técnico José Mourinho.
O jovem de 19 anos ganhou grande destaque ao assumir a titularidade da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo de 2026, após a lesão de Raphinha. Para a posição, o clube espanhol também deve contratar Yan Diomande, que tem a mesma idade do brasileiro e também se destacou na Copa.
Apesar do forte interesse madrilenho e dos outros gigantes europeus, a negociação não é simples. O Bournemouth considera o atleta importante e não demonstra pressa para vendê-lo, ainda mais considerando que Rayan chegou ao clube há poucos meses.
A equipe inglesa avalia o valor de mercado do atacante ex-Vasco em cerca de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 585 milhões). Além disso, o contrato do brasileiro possui uma cláusula de rescisão de 130 milhões de libras, que só poderá ser acionada obrigatoriamente a partir de 2027, garantindo aos ingleses total controle sobre as tratativas nesta janela.
Movimento acontece em meio à indefinição para renovação de Vini Jr
Além de também desejar Rayan, o Arsenal segue interessado no brasileiro Vinicius Júnior. O clube londrino, atual campeão da Premier League, estaria preparando proposta histórica para transformar o camisa 7 merengue no jogador mais bem pago de sua história, com vencimentos que superariam as 400 mil libras semanais que ele recebe atualmente na Espanha, mas a imprensa espanhola noticia que o Real Madrid agiu e enviou uma contraproposta oficial para estender o vínculo de Vini Jr., que termina em junho de 2027.
O atacante brasileiro manifestou o desejo de permanecer no Santiago Bernabéu, mas estabeleceu condições claras: ele busca um salário anual de 20 milhões de euros líquidos e garantias de que manterá seu papel de protagonista absoluto no elenco, mesmo após as recentes contratações de peso feitas pelo clube.
Vale lembrar que Vini Jr e Rayan não atuam no mesmo setor: enquanto o camisa 7 do Real Madrid atua pela ponta esquerda, Rayan joga pelo lado direito e centralizado. Portanto, os atletas não disputariam posição caso atuações pelo mesmo clube.
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Rayan brilhou no Vasco e se adaptou rápido ao futebol europeu
Já nos primeiros anos de carreira, Rayan evoluiu extremamente rápido. Após estrear no profissional do Vasco aos 16 anos, o atacante foi vendido para o futebol inglês em janeiro de 2026 e já fez a diferença de cara na Premier League, marcando cinco gols em suas primeiras 13 partidas como titular pelo Bournemouth. Esse desempenho permitiu que o atacante viesse a ser o jogador brasileiro mais jovem a disputar uma Copa desde Ronaldo Fenômeno.
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