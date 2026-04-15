Elenco do Vasco foi cobrado por Pedrinho e Renato Gaúcho após a derrota para o Audax

O Vasco foi derrotado por 2 a 1, de virada, pelo Audax Italiano, na noite de terça-feira (14), em São Januário, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Apesar das polêmicas de arbitragem, com duas expulsões contestadas, e a utilização de uma escalação de uma equipe alternativa, o elenco cruz-maltino foi cobrado internamente pelo rendimento apresentado em campo.

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Após a partida, o técnico Renato Gaúcho revelou que houve uma cobrança direta no vestiário, não apenas por parte da comissão técnica, mas também do presidente Pedrinho. Segundo o treinador, o desempenho ficou abaixo do esperado, mesmo levando em consideração as adversidades enfrentadas ao longo do jogo.

- Poderíamos ter apresentado um futebol bem melhor, sem dúvida alguma e com todo respeito ao adversário. Foi essa cobrança que eu tive em cima deles agora no vestiário e o próprio presidente também, o Pedrinho cobrou deles. A gente cobra deles.

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Árbitro da partida entre Vasco e Audax Italiano expulsa Carlos Cuesta (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

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Renato destacou que o Vasco poderia ter apresentado um futebol melhor mesmo com igualdade numérica e reconheceu as dificuldades após a expulsão. O time chegou a abrir o placar com um jogador a menos, mas não conseguiu sustentar a vantagem. O treinador também ponderou que, apesar das críticas externas se concentrarem no resultado, o contexto da partida precisa ser levado em conta.

- Agora, por outro lado, aí o juiz expulsa um jogador injustamente. Bem ou mal, a gente poderia melhorar 11 contra 11. Com 10, saímos na frente. Já estávamos com certa dificuldade. Com um jogador a menos, as dificuldades aumentaram. Mas, no final, sempre vai ver o resultado. O Vasco perdeu, então está tudo errado. Não é assim. A gente entende, o torcedor tem sua razão, nós poderíamos ter jogado melhor, sim. Mas, com um jogador a menos, tivemos as dificuldades maiores. Importante é que, sei que o torcedor está chateado, mas a gente precisa do apoio deles no sábado em São Januário para somar pontos e subir mais na tabela.

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Com o revés, o Vasco busca recuperação já no próximo compromisso. A equipe volta a campo no sábado (18), às 18h30 (de Brasília), novamente em São Januário, quando enfrenta o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro.

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