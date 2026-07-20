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Reforço do Vasco viaja com time para duelo da Sul-Americana; veja relacionados

Paulinho é novidade na lista de Pedro Emanuel para o duelo de ida dos playoffs

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
20/07/2026 13:52
Atualizado há 2 minutos
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Paulinho treino do Vasco
Paulinho em último treino do Vasco antes da viagem para a Colômbia (Foto: Matheus Lima/Vasco)

A delegação vascaína embarcou na manhã desta segunda-feira (20) rumo à Colômbia, onde enfrenta o Independiente Medellín, nesta quarta-feira (22), pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. A principal novidade entre os relacionados é o lateral-esquerdo Paulinho, novo reforço do Vasco. Recém-contratado, o jogador viajou com a delegação e pode fazer sua estreia com a camisa cruz-maltina diante da equipe colombiana.

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    Em contrapartida, o zagueiro Saldivia segue fora da equipe. O defensor ainda se recupera de uma lesão na panturrilha e não foi liberado pelo departamento médico. Outro que não estará disponível é o lateral João Vitor Fonseca, que viajou com a equipe para participar dos treinamentos, mas vai cumprir o segundo jogo de suspensão após ser expulso contra o Olimpia, na quinta rodada.

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    Antes da partida, o elenco comandado por Pedro Emanuel fará o último treinamento na manhã desta terça-feira (21), na Sede Deportiva de Guarne, centro de treinamento do Atlético Nacional, onde finalizará a preparação para o confronto.

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    Pedro Emanuel durante treino do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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    Confira os relacionados do Vasco

    Goleiros:
    Léo Jardim e Daniel Fuzato.

    Zagueiros:
    Wallace Falcão, Robert Renan, Lucas Freitas e Cuesta.

    Laterais:
    Paulinho, Puma Rodríguez, Paulo Henrique, Cuiabano e Lucas Piton.

    Meias:
    Ramon Rique, Jair, JP, Tchê Tchê, Cauan Barros, Thiago Mendes e Joahn Rojas.

    Atacantes:
    Brenner, Nuno Moreira, Adson, Marino Hinestroza, Spinelli, David e Andrés Gómez.

    ✅ FICHA TÉCNICA
    INDEPENDIENTE MEDELLÍN X VASCO
    SUL-AMERICANA - PLAYOFFS     - IDA

    📆 Data e horário: quarta-feira, 22 de julho de 2026, às 19h (de Brasília)
    📍 Local: Estádio Atanasio Girardot
    📺 Onde assistir: ESPN e Disney+
    🟨 Árbitro: Piero Maza (CHI)
    🚩 Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Juan Serrano (CHI)
    🖥️ VAR: Jose Cabero (CHI)

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