Reforço do Vasco viaja com time para duelo da Sul-Americana; veja relacionados
Paulinho é novidade na lista de Pedro Emanuel para o duelo de ida dos playoffs
A delegação vascaína embarcou na manhã desta segunda-feira (20) rumo à Colômbia, onde enfrenta o Independiente Medellín, nesta quarta-feira (22), pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. A principal novidade entre os relacionados é o lateral-esquerdo Paulinho, novo reforço do Vasco. Recém-contratado, o jogador viajou com a delegação e pode fazer sua estreia com a camisa cruz-maltina diante da equipe colombiana.
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Em contrapartida, o zagueiro Saldivia segue fora da equipe. O defensor ainda se recupera de uma lesão na panturrilha e não foi liberado pelo departamento médico. Outro que não estará disponível é o lateral João Vitor Fonseca, que viajou com a equipe para participar dos treinamentos, mas vai cumprir o segundo jogo de suspensão após ser expulso contra o Olimpia, na quinta rodada.
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Antes da partida, o elenco comandado por Pedro Emanuel fará o último treinamento na manhã desta terça-feira (21), na Sede Deportiva de Guarne, centro de treinamento do Atlético Nacional, onde finalizará a preparação para o confronto.
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Confira os relacionados do Vasco
Goleiros:
Léo Jardim e Daniel Fuzato.
Zagueiros:
Wallace Falcão, Robert Renan, Lucas Freitas e Cuesta.
Laterais:
Paulinho, Puma Rodríguez, Paulo Henrique, Cuiabano e Lucas Piton.
Meias:
Ramon Rique, Jair, JP, Tchê Tchê, Cauan Barros, Thiago Mendes e Joahn Rojas.
Atacantes:
Brenner, Nuno Moreira, Adson, Marino Hinestroza, Spinelli, David e Andrés Gómez.
✅ FICHA TÉCNICA
INDEPENDIENTE MEDELLÍN X VASCO
SUL-AMERICANA - PLAYOFFS - IDA
📆 Data e horário: quarta-feira, 22 de julho de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Atanasio Girardot
📺 Onde assistir: ESPN e Disney+
🟨 Árbitro: Piero Maza (CHI)
🚩 Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Juan Serrano (CHI)
🖥️ VAR: Jose Cabero (CHI)
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