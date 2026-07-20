Reforço do Vasco viaja com time para duelo da Sul-Americana; veja relacionados Paulinho é novidade na lista de Pedro Emanuel para o duelo de ida dos playoffs

A delegação vascaína embarcou na manhã desta segunda-feira (20) rumo à Colômbia, onde enfrenta o Independiente Medellín, nesta quarta-feira (22), pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. A principal novidade entre os relacionados é o lateral-esquerdo Paulinho, novo reforço do Vasco. Recém-contratado, o jogador viajou com a delegação e pode fazer sua estreia com a camisa cruz-maltina diante da equipe colombiana.

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Em contrapartida, o zagueiro Saldivia segue fora da equipe. O defensor ainda se recupera de uma lesão na panturrilha e não foi liberado pelo departamento médico. Outro que não estará disponível é o lateral João Vitor Fonseca, que viajou com a equipe para participar dos treinamentos, mas vai cumprir o segundo jogo de suspensão após ser expulso contra o Olimpia, na quinta rodada.

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Antes da partida, o elenco comandado por Pedro Emanuel fará o último treinamento na manhã desta terça-feira (21), na Sede Deportiva de Guarne, centro de treinamento do Atlético Nacional, onde finalizará a preparação para o confronto.

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Pedro Emanuel durante treino do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Confira os relacionados do Vasco

Goleiros:

Léo Jardim e Daniel Fuzato.

Zagueiros:

Wallace Falcão, Robert Renan, Lucas Freitas e Cuesta.

Laterais:

Paulinho, Puma Rodríguez, Paulo Henrique, Cuiabano e Lucas Piton.

Meias:

Ramon Rique, Jair, JP, Tchê Tchê, Cauan Barros, Thiago Mendes e Joahn Rojas.

Atacantes:

Brenner, Nuno Moreira, Adson, Marino Hinestroza, Spinelli, David e Andrés Gómez.

✅ FICHA TÉCNICA

INDEPENDIENTE MEDELLÍN X VASCO

SUL-AMERICANA - PLAYOFFS - IDA

📆 Data e horário: quarta-feira, 22 de julho de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Atanasio Girardot

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

🟨 Árbitro: Piero Maza (CHI)

🚩 Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Juan Serrano (CHI)

🖥️ VAR: Jose Cabero (CHI)

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