Independiente Medellín x Vasco: onde assistir e prováveis escalações
Cruz-Maltino viaja para a Colômbia para disputar os playoffs da Sul-Americana
O Vasco viaja para a Colômbia para enfrentar o Independiente Medellín, nesta quarta-feira (22), 19h (de Brasília), em partida válida pelo primeiro jogo dos playoffs da Sul-Americana. A partida terá transmissão na ESPN (TV fechada) e no Disney+ (streaming).
Ficha do jogo
Como chegam Independiente Medellín e Vasco?
O Independiente Medellín vai enfrentar o Cruz-Maltino sem o apoio de sua torcida no Estádio Atanasio Girardot. A punição foi aplicada pela Conmebol após os incidentes no duelo contra o Flamengo pela fase de grupos da Libertadores.
Se por um lado o time colombiano vai ter a ausência do torcedor, por outro a equipe está fazendo o possível para se reforçar dentro das quatrod linha. A diretoria reforçou o elenco na janela de transferências com cinco contratações: o zagueiro Joaquín Varela, o atacante Carlos Lucumí, o meia Agustín Martegani, ponta Juan Córdoba e o centroavante.
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Já o Vasco vive um momento conturbado na temporada. A equipe está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e não vence há quatro rodadas na competição. O treinador Pedro Emanuel pode poupar alguns titulares pensando que a prioridade será o campeonato de pontos corridos.
Até o momento, o único reforço anunciado pelo Gigante dsa Colina foi o lateral-esquerdo Paulinho, que assinou um pré-contrato com o clube enquanto ainda pertencia ao América-MG. A diretoria busca fechar ainda nesta semana a negociação do colombiano Nelson Deossa, do Real Bétis, da Espanha. A negociação está avançada e há otimismo para que o acordo seja concretizado.
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✅ FICHA TÉCNICA
INDEPENDIENTE MEDELLÍN X VASCO
SUL-AMERICANA - PLAYOFFS - IDA
📆 Data e horário: quarta-feira, 22 de julho de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Atanasio Girardot
📺 Onde assistir: ESPN e Disney+
🟨 Árbitro: Piero Maza (CHI)
🚩 Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Juan Serrano (CHI)
🖥️ VAR: Jose Cabero (CHI)
Provável escalação do Independiente Medellín
Eder Chaux; Leyser Chaverra, Jose Ortiz, Londoño e Fabra; Didier Moreno, Loboa e Perlaza; Francisco Chaverra, Yony González e Fydriszewski.
Provável escalação do Vasco
Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma), Cuesta, Robert Renan, Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Rojas; Andrés Gómez, Adson e Spinelli (David).
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