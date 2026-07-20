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Independiente Medellín x Vasco: onde assistir e prováveis escalações

Cruz-Maltino viaja para a Colômbia para disputar os playoffs da Sul-Americana

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
20/07/2026 13:11
Atualizado há 2 minutos
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Onde assistir Vasco x Independiente Medellín
Vasco enfrente o Independiente Medellín nesta quarta-feira (22) (Foto: Arte Lance!)

O Vasco viaja para a Colômbia para enfrentar o Independiente Medellín, nesta quarta-feira (22), 19h (de Brasília), em partida válida pelo primeiro jogo dos playoffs da Sul-Americana. A partida terá transmissão na ESPN (TV fechada) e no Disney+ (streaming).

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    • Ficha do jogo

    Independiente Medellín
    DIM
    Vasco-escudo-onde-assistir
    VAS
    Playoffs - ida
    Copa Sul-Americana
    Data e Hora
    quarta-feira, 22 de julho de 2026
    Local
    Estádio Atanasio Girardot
    Árbitro
    Piero Maza (CHI)
    Assistentes
    Claudio Urrutia (CHI) e Juan Serrano (CHI)
    Var
    Jose Cabero (CHI)
    Onde assistir
    Clique para assistir no Disney+

    Como chegam Independiente Medellín e Vasco?

    O Independiente Medellín vai enfrentar o Cruz-Maltino sem o apoio de sua torcida no Estádio Atanasio Girardot. A punição foi aplicada pela Conmebol após os incidentes no duelo contra o Flamengo pela fase de grupos da Libertadores.

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    Se por um lado o time colombiano vai ter a ausência do torcedor, por outro a equipe está fazendo o possível para se reforçar dentro das quatrod linha. A diretoria reforçou o elenco na janela de transferências com cinco contratações: o zagueiro Joaquín Varela, o atacante Carlos Lucumí, o meia Agustín Martegani, ponta Juan Córdoba e o centroavante.

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    Já o Vasco vive um momento conturbado na temporada. A equipe está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e não vence há quatro rodadas na competição. O treinador Pedro Emanuel pode poupar alguns titulares pensando que a prioridade será o campeonato de pontos corridos.

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    Até o momento, o único reforço anunciado pelo Gigante dsa Colina foi o lateral-esquerdo Paulinho, que assinou um pré-contrato com o clube enquanto ainda pertencia ao América-MG. A diretoria busca fechar ainda nesta semana a negociação do colombiano Nelson Deossa, do Real Bétis, da Espanha. A negociação está avançada e há otimismo para que o acordo seja concretizado.

    Pedro Emanuel observa treino do Vasco no CT Moacyr Barbosa
    Pedro Emanuel durante treino do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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    ✅ FICHA TÉCNICA
    INDEPENDIENTE MEDELLÍN X VASCO
    SUL-AMERICANA - PLAYOFFS     - IDA

    📆 Data e horário: quarta-feira, 22 de julho de 2026, às 19h (de Brasília)
    📍 Local: Estádio Atanasio Girardot
    📺 Onde assistir: ESPN e Disney+
    🟨 Árbitro: Piero Maza (CHI)
    🚩 Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Juan Serrano (CHI)
    🖥️ VAR: Jose Cabero (CHI)

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    Provável escalação do Independiente Medellín

    Eder Chaux; Leyser Chaverra, Jose Ortiz, Londoño e Fabra; Didier Moreno, Loboa e Perlaza; Francisco Chaverra, Yony González e Fydriszewski.

    Provável escalação do Vasco

    Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma), Cuesta, Robert Renan, Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Rojas; Andrés Gómez, Adson e Spinelli (David).

    Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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