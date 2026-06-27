CBF abre exceção e Vasco pode contar com reforços na volta do Brasileiro Clube terá oportunidade de regularizar atletas para última partida do primeiro turno

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A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) autorizou a abertura de uma janela extraordinária para registros de transferências nacionais no Campeonato Brasileiro. O período excepcional acontecerá entre os dias 9 e 17 de julho e será exclusivo para clubes da Série A. O Vasco será um dos beneficiados pela decisão. A equipe fecha o primeiro turno do Brasileirão no dia 16 de julho, diante do Vitória, no Barradão, e terá a possibilidade de contar com novos reforços caso as regularizações sejam concluídas dentro do prazo.

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A medida foi adotada após alterações no calendário da competição, especialmente na 19ª rodada, que terá partidas disputadas durante a reta final da Copa do Mundo. A janela permitirá apenas a inscrição de atletas que já estavam registrados em clubes brasileiros, não contemplando transferências internacionais.

Vasco tem negociações em andamento

Entre os reforços fechados está o lateral-esquerdo Paulinho, que estava vinculado ao América-MG. O jogador assinou um pré-contrato com o Cruz-Maltino, já se encontra no Rio de Janeiro e deve ser anunciado oficialmente nos próximos dias.

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A diretoria também segue em busca de um volante, posição considerada prioridade nesta janela de transferências. O clube havia avançado nas tratativas pelo colombiano Nelson Deossa, mas a negociação perdeu força após o afastamento do presidente Pedrinho.

Nelson Deossa, do Real Betis, interessa ao Vasco (Foto; Reprodução)

Com a mudança na administração, todas as novas contratações precisam passar pela análise da interventora Samantha Longo, nomeada pela Justiça como responsável pela aprovação financeira das operações. Samantha informou que sua avaliação será restrita ao impacto financeiro de cada negociação, sem interferência em critérios técnicos.

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Além do meio-campo, o Vasco segue no mercado em busca de um zagueiro destro com boa presença no jogo aéreo, característica considerada essencial para reforçar o sistema defensivo na sequência da temporada.

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