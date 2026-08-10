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Sosa chega ao Rio para assinar com o Vasco: 'Já estou preparado para jogar'

Volante argentino fará os últimos exames nesta segunda (10) antes de assinar o contrato

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
10/08/2026 02:35
Atualizado há 1 minutos
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Sosa durante desembarque no Rio de Janeiro
Sosa durante desembarque no Rio de Janeiro (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

O volante argentino Santiago Sosa desembarcou nas primeiras horas desta segunda-feira (10) no Rio de Janeiro para concluir sua transferência para o Vasco. O jogador, que estava no Racing, fará os últimos exames médicos nesta segunda-feira (10) antes de assinar contrato com o Cruz-Maltino até o fim de 2029.

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A negociação se arrastou por algumas semanas e passou por momentos de indefinição até que Vasco e Racing chegassem a um acordo. Já no Rio, Sosa revelou que acompanhou de perto as tratativas e admitiu que viveu momentos de ansiedade durante o processo.

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- Foi muito difícil porque há várias semanas eu já sabia do interesse do Vasco. Inclusive, alguém do Vasco viajou para lá para negociar por mim. Demorou vários dias, mas finalmente deu certo para mim e para todos. Como disse há pouco, estou muito contente que pôde acontecer. Amanhã ainda falta a revisão médica e a assinatura, mas estou muito feliz de já estar no Brasil, no Rio, e estar aqui com vocês. Esperamos fazer rápido os trâmites amanhã para já estar à disposição da equipe.

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Mesmo antes de concluir oficialmente a transferência, Sosa já demonstrou estar preparado para iniciar os trabalhos com o elenco. O argentino afirmou que pretende realizar os exames, treinar com os novos companheiros e ficar à disposição do técnico Pedro Emanuel.

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- Já estou preparado para jogar. Quero fazer a revisão médica e treinar com meus companheiros para estrear no domingo. Acho que posso jogar essa partida (domingo contra o Santos), então estou com muita vontade e com uma ansiedade positiva para estar lá, conhecer a torcida, meus companheiros e o treinador, e iniciar este caminho lindo que foi o que eu escolhi.

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O jogador também destacou a expectativa para conhecer São Januário e a torcida vascaína.

- Estou muito contente de estar aqui, tenho muita vontade de conhecê-los, muita vontade de vencer, de conhecer esse lindo estádio de que tanto me falaram e, bom, esperamos que seja no domingo e que tudo corra muito bem.

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Santiago Sosa com o troféu da Sul-Americana
Santiago Sosa com o troféu da Sul-Americana de 2024 (Foto: Reprodução)

Seleção Argentina também está nos planos

A chegada ao Vasco também representa para Sosa uma oportunidade de buscar espaço na Seleção Argentina. Aos 27 anos, o volante reconheceu que uma eventual convocação para a próxima Copa do Mundo seria um sonho, mas ressaltou que seu foco inicial está no clube carioca.

- Estou muito feliz de estar no Vasco, um clube muito grande aqui no Brasil. A verdade é que demorou um pouco, mas estou muito contente de estar aqui, estava muito ansioso. E respondendo à sua pergunta: sim, claro. Tenho que estar bem para estar na Seleção Argentina; o próximo Mundial seria algo espetacular, lindo para mim. Então, vou sonhar com isso, mas primeiro a cabeça no Vasco, que é o mais importante.

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Após conversar com os jornalistas presentes, Sosa ainda tirou foto e recebeu as boas-vindas de um jovem torcedor que foi recebê-lo no aeroporto.

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Sos cumprimenta torcedor que foi recebê-lo no aeroporto
Sos cumprimenta torcedor que foi recebê-lo no aeroporto (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

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